Carlos Alcaraz: “non posso vincere ogni volta. Tutti giocano molto bene e hanno la possibilità di vincere”

Dopo aver brillato a Indian Wells, dove ha raggiunto le semifinali, e aver fatto centro conquistando Miami, Carlos Alcaraz è sceso sulla terra a Monte-Carlo, dove ha perso nel suo primo match.

“Sapevo che sarebbe stato difficile, Korda è un grande giocatore. In ogni incontro so che posso perdere. Non sono Dio, non posso vincere ogni volta. Tutti giocano molto bene e hanno la possibilità di vincere. Bisogna sempre dare il meglio di sé. Perdere al primo turno non è stato un dramma, devo continuare ad accumulare ore su questa superficie. Vengo qui con obiettivi chiari, so cosa devo migliorare”.

Alcaraz ha anche parlato del sostegno del pubblico. “Mi sento lusingato. In ogni paese in cui vado, la gente mi dà molto affetto e ne sono felice. Avere il pubblico che tifa per te è un fattore molto importante, specialmente in momenti difficili. È lì che ti portano su. Cerco di essere una brava persona. Dico sempre che devi essere prima una brava persona e poi un buon giocatore”, ha rivelato.

Lo spagnolo ha anche parlato del rapporto con i media. “Non presto molta attenzione, non vedo tutte le notizie che mi riguardano. Se parlano bene di me in genere è perché sto vincendo. Non dirò se stanno facendo bene o male il loro lavoro, se parlano molto o poco di me, davvero non lo so. Comunque, l’altro giorno non ho perso a causa della stampa, non preoccupatevi”, ha scherzato lo spagnolo.