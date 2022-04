Masters 1000 Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas si conferma campione

Il Masters 1000 di Monte Carlo ha incoronato, per il secondo anno consecutivo, Stefanos Tsitsipas.

Il greco ha conquistato questo pomeriggio l’ottavo titolo in carriera superando, con i parziali di 6-3 7-6 (7/3) in 1h37′ di gioco, Alejandro Davidovich Fokina (46). Lo spagnolo, alla sua prima finale in carriera nel circuito ATP, ha dato del filo da torcere al greco.

A cominciare meglio la sfida è stato proprio il 22enne, che nel terzo game ha strappato per la prima volta il servizio a Tsitsipas. Il numero 5 al mondo non si è però perso d’animo, trovando subito il controbreak e allungando ulteriormente nell’8o gioco vincendo poi il parziale per 6 a 3.

L’equilibrio della seconda frazione (due break per parte) è stato invece rotto soltanto al tie-break (Tsitsipas ha servito anche per il match sul 5 a 4 ma è stata brekkato dallo spagnolo), vinto in modo piuttosto agevole dal greco che ha conquistato la frazione per 7 punti a 3.

ATP Monte Carlo Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 3 6 Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 6 7 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1 ACES 31 DOUBLE FAULTS 152/68 (76%) FIRST SERVE 45/61 (74%)27/52 (52%) 1ST SERVE POINTS WON 32/45 (71%)9/16 (56%) 2ND SERVE POINTS WON 8/16 (50%)2/6 (33%) BREAK POINTS SAVED 1/4 (25%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1113/45 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 25/52 (48%)8/16 (50%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 7/16 (44%)3/4 (75%) BREAK POINTS CONVERTED 4/6 (67%)11 RETURN GAMES PLAYED 1014/20 (70%) NET POINTS WON11/16 (69%)21 WINNERS 227 UNFORCED ERRORS 1136/68 (53%) SERVICE POINTS WON40/61 (66%)21/61 (34%) RETURN POINTS WON 32/68 (47%)57/129 (44%) TOTAL POINTS WON 72/129 (56%)208 km/h MAX SPEED 217 km/h174 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 196 km/h150 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 155 km/h