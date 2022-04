ATP 500 Barcellona: Il Tabellone Principale. Due azzurri al via

ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale Parte Alta – terra rossa

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Ivashka, Ilya vs Martinez, Pedro

Giron, Marcos vs Coria, Federico

Bye vs (14) Dimitrov, Grigor

(9) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

(WC) Munar, Jaume vs Rinderknech, Arthur

Kwon, Soonwoo vs Paire, Benoit

Bye vs (5) Alcaraz, Carlos

(4) Norrie, Cameron vs Bye

Mannarino, Adrian vs Ramos-Vinolas, Albert

Fucsovics, Marton vs Thompson, Jordan

Bye vs (15) Delbonis, Federico

(10) de Minaur, Alex vs Bye

Andujar, Pablo vs Humbert, Ugo

Harris, Lloyd vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (7) Bautista Agut, Roberto

ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale Parte Bassa – terra rossa

(6) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs McDonald, Mackenzie

Musetti, Lorenzo vs Baez, Sebastian

Bye vs (12) Evans, Daniel

(13) Tiafoe, Frances vs Bye

Qualifier vs Davidovich Fokina, Alejandro

Qualifier vs Korda, Sebastian

Bye vs (3/WC) Auger-Aliassime, Felix

(8) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Qualifier vs (WC) Robredo, Tommy

Cressy, Maxime vs Qualifier

Bye vs (11) Sonego, Lorenzo

(16) Bublik, Alexander vs Bye

(WC) Lopez, Feliciano vs Ruusuvuori, Emil

Qualifier vs Nakashima, Brandon

Bye vs (2) Ruud, Casper