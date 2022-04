Zverev tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria contro Sinner: “Ho perso così tante partite come questa…”

Il semplice fatto di essersi qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Monte-Carlo ha un significato speciale per Alexander Zverev. Ma il modo in cui tutto è accaduto in un fantastico duello con Jannik Sinner rende il sorriso ancora più grande per il tedesco. Vedete, Sascha non nasconde il fatto che potrebbe essere cruciale per la sua fiducia essere uscito vincente da una folle battaglia di tre ore e più con il giovane talento italiano.

“Questo significa molto per me, soprattutto per come è andata quest’anno. Ho perso così tante partite come questa. Sono molto felice di aver vinto. È stato un incontro di livello molto alto. La racchetta mi è diventata improvvisamente pesante quando ho servito sul 5-4 per chiudere l’incontro. Ho perso tante partite quest’anno come questa e questo è rimasto nella mia mente, ma il successo di oggi mi aiuterà molto”, ha confessato.

Il prossimo è un altro grande duello, questa volta con Stefanos Tsitsipas. Se vincesse il titolo, Sascha Zverev completerà la bachecha di trofei Masters 1000 vinti sulla terra battuta e si unirà a Novak Djokovic e Daniil Medvedev nella lotta per la leadership della classifica ATP.