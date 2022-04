Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Qualificazione Finals: I risultati completi con il dettaglio della Secondo e ultima giornata (LIVE)

Ecco tutte le sfide valide per il turno preliminare dell’edizione 2022 della Billie Jean King Cup: in palio un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire).

ITF Billie Jean King Cup 2022 Y. Putintseva Y. Putintseva 3 6 6 A. Kerber A. Kerber 6 3 2 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Kerber 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 A. Kerber 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Risultato 0-0

Yulia PUTINTSEVA – Angelique KERBER

Elena RYBAKINA – Laura SIEGEMUND



ITF Billie Jean King Cup 2022 E. Rybakina E. Rybakina 6 6 L. Siegemund L. Siegemund 0 1 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-0 → 5-0 L. Siegemund 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-0 → 4-0 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Siegemund 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Elena RYBAKINA – Angelique KERBER



ITF Billie Jean King Cup 2022 E. Rybakina • E. Rybakina 40 4 4 A. Kerber A. Kerber 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yulia PUTINTSEVA – Laura SIEGEMUND



Il match deve ancora iniziare

Anna DANILINA Elena RYBAKINA – Anna-Lena FRIEDSAM Jule NIEMEIER



Il match deve ancora iniziare

12:00 Bielorussia – Belgio WO (vittoria Belgio a tavolino)





12:00 Repubblica Ceca – Gran Bretagna 1-1

Marketa VONDROUSOVA – Harriet DART



ITF Billie Jean King Cup 2022 M. Vondrousova M. Vondrousova 6 6 H. Dart H. Dart 1 0 Vincitore: M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 H. Dart 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-0 → 5-0 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 H. Dart 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 H. Dart 0-15 0-30 df 0-40 df df 4-1 → 5-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Dart 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Dart 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

Tereza MARTINCOVA – Emma RADUCANU



ITF Billie Jean King Cup 2022 T. Martincova T. Martincova 5 5 E. Raducanu E. Raducanu 7 7 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 E. Raducanu 15-0 15-15 40-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 T. Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 4-2 E. Raducanu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 T. Martincova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 3-1 E. Raducanu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 E. Raducanu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 4-4 E. Raducanu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Martincova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 1-2 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Marketa VONDROUSOVA – Emma RADUCANU



Il match deve ancora iniziare

Tereza MARTINCOVA – Harriet DART



Il match deve ancora iniziare

Marie BOUZKOVA Linda FRUHVIRTOVA – Sonay KARTAL Katie SWAN



Il match deve ancora iniziare

13:00 Polonia – Romania 2-0

Magda LINETTE -Irina-Camelia BEGU



ITF Billie Jean King Cup 2022 M. Linette M. Linette 6 4 6 I. Begu I. Begu 1 6 2 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Linette 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Linette 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 I. Begu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Linette 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 I. Begu 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-4 → 3-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 I. Begu 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Linette 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 I. Begu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Begu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Linette 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 6-1 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Linette 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 I. Begu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Iga SWIATEK – Mihaela BUZARNESCU



ITF Billie Jean King Cup 2022 I. Swiatek I. Swiatek 6 6 M. Buzarnescu M. Buzarnescu 1 0 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 6-0 M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Buzarnescu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Iga SWIATEK – Irina-Camelia BEGU



Il match deve ancora iniziare

Magda LINETTE – Mihaela BUZARNESCU



Il match deve ancora iniziare

Magdalena FRECH Alicja ROSOLSKA – Andreea MITU Andreea PRISACARIU



Il match deve ancora iniziare

14:00 Italia – Francia 2-0

Jasmine Paolini (ITA) c. Alize Cornet (FRA)



ITF Billie Jean King Cup 2022 J. Paolini J. Paolini 2 6 7 A. Cornet A. Cornet 6 1 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Cornet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 0-3 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Camila Giorgi (ITA) c. Oceane Dodin (FRA)



ITF Billie Jean King Cup 2022 C. Giorgi C. Giorgi 6 6 O. Dodin O. Dodin 1 2 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 3-1 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Camila Giorgi (ITA) c. Alize Cornet (FRA)



Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini (ITA) c. Oceane Dodin (FRA)



Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti/Martina Trevisan (ITA) c. Alize Cornet/Kristina Mladenovic (FRA)



Il match deve ancora iniziare

14:00 Olanda – Spagna 0-2

Arantxa RUS – Nuria PARRIZAS-DIAZ



ITF Billie Jean King Cup 2022 A. Rus A. Rus 2 6 N. Parrizas Diaz N. Parrizas Diaz 6 7 Vincitore: N. Parrizas Diaz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Parrizas Diaz 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 2-5 N. Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rus 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Lesley PATTINAMA KERKHOVE – Sara SORRIBES TORMO



ITF Billie Jean King Cup 2022 L. Pattinama Kerkhove L. Pattinama Kerkhove 4 3 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 6 Vincitore: S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 L. Pattinama Kerkhove 0-15 df 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Arantxa RUS – Sara SORRIBES TORMO



Il match deve ancora iniziare

Lesley PATTINAMA KERKHOVE – Nuria PARRIZAS-DIAZ



Il match deve ancora iniziare

Arianne HARTONO Demi SCHUURS – Aliona BOLSOVA Rebeka MASAROVA



Il match deve ancora iniziare

19:00 USA – Ucraina 2-0

Alison RISKE – Dayana YASTREMSKA



ITF Billie Jean King Cup 2022 A. Riske A. Riske 7 7 D. Yastremska D. Yastremska 6 5 Vincitore: A. Riske Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Riske 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Riske 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 A. Riske 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-1 → 5-2 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Riske 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* ace 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* ace 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 11*-11 12-11* 12-12* 12*-13 ace 13*-13 14-13* 14-14* 14*-15 15*-15 16-15* 16-16* 17*-16 6-6 → 7-6 A. Riske 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Riske 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Yastremska 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 A. Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Jessica PEGULA – Katarina ZAVATSKA



ITF Billie Jean King Cup 2022 J. Pegula J. Pegula 6 6 K. Zavatska K. Zavatska 2 1 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Zavatska 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 K. Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 K. Zavatska 0-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Zavatska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 K. Zavatska 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Zavatska 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jessica PEGULA – Dayana YASTREMSKA



Il match deve ancora iniziare

Alison RISKE – Katarina ZAVATSKA



Il match deve ancora iniziare

Desirae KRAWCZYK Shelby ROGERS – Lyudmyla KICHENOK Nadiia KICHENOK



Il match deve ancora iniziare

23:00 Canada -Lettonia 2-0

Leylah FERNANDEZ – Darja SEMENISTAJA



ITF Billie Jean King Cup 2022 L. Fernandez L. Fernandez 6 6 D. Semenistaja D. Semenistaja 1 2 Vincitore: L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 D. Semenistaja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Fernandez 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 4-2 D. Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Semenistaja 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Semenistaja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Semenistaja 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Fernandez 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 2-1 D. Semenistaja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Rebecca MARINO – Daniela VISMANE



ITF Billie Jean King Cup 2022 R. Marino R. Marino 6 6 6 D. Vismane D. Vismane 3 7 3 Vincitore: R. Marino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Marino 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 D. Vismane 15-0 30-0 30-15 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 R. Marino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Vismane 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Vismane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Marino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Vismane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 R. Marino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Vismane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Marino 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 D. Vismane 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Marino 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 D. Vismane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 D. Vismane 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Vismane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Marino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 D. Vismane 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Vismane 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Vismane 0-15 30-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Marino 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Vismane 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Marino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Vismane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Marino 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Leylah FERNANDEZ – Daniela VISMANE



Il match deve ancora iniziare

Rebecca MARINO – Darja SEMENISTAJA



Il match deve ancora iniziare

Gabriela DABROWSKI Carol ZHAO -Liga DEKMEIJERE Diana MARCINKEVICA



Il match deve ancora iniziare