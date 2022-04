ATP 500 Barcellona: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Moroni e Pellegrino al turno finale. Mager fuori mancando match point

Esordio positivo per Gian Marco Moroni e Andrea Pellegrino nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Barcellona.

Il 23enne romano, n.180 del ranking, ha liquidato per 63 61, in un’ora e mezza di gioco, il francese Pierre-Hugues Herbert, n.136 ATP e nona testa di serie delle “quali”. Domenica Moroni sfiderà per un posto nel main draw il boliviano Hugo Dellien, n.92 ATP e prima testa di serie.

Il 25enne di Bisceglie, n.201 del ranking, si è invece imposto 64 62 sull’australiano Alexei Popyrin, n.98 ATP e terza testa di serie: prossimo ostacolo per il pugliese – domenica – il bielorusso Egor Gerasimov, n.157 ATP, che ha sconfitto 63 62 Raul Brancaccio, n.276 del ranking.

Eliminato Gianluca Mager, n.112 del ranking e quinta testa di serie, che ha ceduto 57 76(5) 63, dopo due ore di partita, al portoghese Pedro Sousa, n.292 ATP. Mager può recriminare per i due match-point consecutivi mancati sul 5-3 e servizio nel secondo set.





ATP 500 Barcellona (Spagna) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Barcelona Hugo Dellien [1] Hugo Dellien [1] 6 6 Daniel Rincon Daniel Rincon 3 0 Vincitore: Dellien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 D. Rincon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 D. Rincon 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Rincon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 D. Rincon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Rincon 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Rincon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Rincon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Barcelona Nicolas Alvarez Varona Nicolas Alvarez Varona 3 7 7 Philipp Kohlschreiber [7] Philipp Kohlschreiber [7] 6 5 6 Vincitore: Alvarez Varona Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Alvarez Varona 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Kohlschreiber 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 N. Alvarez Varona 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Alvarez Varona 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Alvarez Varona 0-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

ATP Barcelona Carlos Taberner [2] Carlos Taberner [2] 6 6 Maxime Janvier Maxime Janvier 2 0 Vincitore: Taberner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Taberner 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-0 → 6-0 M. Janvier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Janvier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Janvier 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Taberner 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Barcelona Bernabe Zapata Miralles [6] Bernabe Zapata Miralles [6] 6 6 Alexis Gautier Alexis Gautier 1 1 Vincitore: Zapata Miralles Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Gautier 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 6-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Gautier 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Gautier 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Gautier 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Gautier 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Gautier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Gautier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Pista Jan Kodes – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

ATP Barcelona Carlos Gimeno Valero Carlos Gimeno Valero 2 6 3 Elias Ymer [8] Elias Ymer [8] 6 2 6 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 C. Gimeno Valero 15-0 30-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Gimeno Valero 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 C. Gimeno Valero 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Gimeno Valero 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 E. Ymer 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Gimeno Valero 30-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Gimeno Valero 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Gimeno Valero 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Ymer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 C. Gimeno Valero 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Ymer 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Gimeno Valero 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Gimeno Valero 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Gimeno Valero 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Gimeno Valero 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

ATP Barcelona Peter Gojowczyk [4] • Peter Gojowczyk [4] 0 3 0 Max Alcala Gurri Max Alcala Gurri 0 6 0 Vincitore: Alcala Gurri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Gojowczyk 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Alcala Gurri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Gojowczyk 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Alcala Gurri 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Alcala Gurri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Alcala Gurri 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Alcala Gurri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Barcelona Alexei Popyrin [3] Alexei Popyrin [3] 4 2 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Barcelona Raul Brancaccio Raul Brancaccio 3 2 Egor Gerasimov [10] Egor Gerasimov [10] 6 6 Vincitore: Gerasimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Gerasimov 15-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Brancaccio 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

ATP Barcelona Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 Pierre-Hugues Herbert [9] Pierre-Hugues Herbert [9] 3 1 Vincitore: Moroni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 G. Marco Moroni 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 G. Marco Moroni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

ATP Barcelona Gianluca Mager [5] Gianluca Mager [5] 7 6 3 Pedro Sousa Pedro Sousa 5 7 6 Vincitore: Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 3-5 → 3-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 P. Sousa 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Sousa 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 P. Sousa 15-0 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 G. Mager 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Mager 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Barcelona Nikolas Sanchez Izquierdo Nikolas Sanchez Izquierdo 2 2 Hugo Grenier [11] Hugo Grenier [11] 6 6 Vincitore: Grenier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 H. Grenier 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Sanchez Izquierdo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

