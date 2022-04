Masters 1000 Monte Carlo: Che peccato Jannik Sinner!! L’azzurro al fotofinish si arrende ad Alexander Zverev

Jannik Sinner gioca un match di altissimo livello ma non è bastato per battere Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Nel terzo match del programma dei quarti sul “Court Ranieri III” il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 ATP e nona testa di serie, ha ceduto con il punteggio di 57 63 76 (5), in tre ore e otto minuti di gioco, al tedesco Alexander “Sascha” Zverev, n.3 del ranking e secondo favorito del seeding.

Peccato per Jannik che nelle fasi decisive della partita è stato meno lucido anche perchè Zverev è stato davvero incredibile nei recuperi e in diagonali complicate da gestire.

Primo Set: Sinner sotto per 1 a 4 (break subito nel quarto gioco a 0), recuperava il break nel settimo game con Zverev che affossava un rovescio in rete dopo uno scambio prolungato sulla palla break.

Sul 5 pari poi Zverev sotto pressione da Sinner soprattutto quando doveva battere la seconda di servizio, commetteva ben due doppi falli ed uno letale sulla palla break dopo aver mancato una palla per il 6 a 5, invece era break per l’azzurro, che poi nel gioco successivo teneva a 0 il turno di battuta e con un ace sulla palla set portava a casa la combattuta frazione per 7 a 5.

Secondo set: Sinner avanti per 2 a 1 e servizio a disposizione cedeva malamente la battuta nel quarto game quando perdeva a 30 il servizio commettendo un sanguinoso doppio fallo sulla palla break.

Sul 2 pari il tedesco era bravo ad annullare due palle break e a bloccare il forcing di Sinner tenendo un fondamentale game di battuta.

Al cambio di campo interveniva il fisioterapista per un problema alla coscia destra per il teutonico che poi alla ripresa sul 4 a 3, 30-15, conquistava tre punti consecutivi ed otteneva il break con Jannik che sul 30 pari commetteva un gravissimo errore a rete sbagliando una comoda volèe di diritto che l’avrebbe portato a palla game.

Sul 5 a 3 Zverev teneva a 15 il turno di battuta serviva bene e portava a casa il parziale per 6 a 3.

Terzo set: Jannik per due volte recuperava un break di svantaggio. Sull’1 a 2 l’azzurro controbrekkeva l’avversario dopo aver perso il servizio nel terzo gioco.

Sul 3 pari poi nuovo break del tedesco che si portava sul 5 a 3 ma quando ha servito per il match sul 5 a 4 è stato bravissimo Jannik a controbrekkare il teutonico e portarsi sul 5 pari.

Sul 5 a 5 Jannik dopo un lungo game era bravo ad annullare una palla break e tenere il turno di battuta e si andava al tiebreak dopo che Zverev con autorità aveva tenuto a 0 il turno di servizio.

Nel tiebreak Sinner avanti per 4 a 3 e battuta a disposizione commetteva un pesante errore gratuito nel punto successivo.

Sul 5 pari nuovo errore dell’azzurro che nel punto successivo affossava il rovescio in rete dopo uno scambio prolungato regalando la vittoria al tennista tedesco per 7 punti a 5.

ATP Monte Carlo Jannik Sinner [9] Jannik Sinner [9] 7 3 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 5 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3 ACES 53 DOUBLE FAULTS 655/100 (55%) FIRST SERVE 80/113 (71%)40/55 (73%) 1ST SERVE POINTS WON 55/80 (69%)17/45 (38%) 2ND SERVE POINTS WON 14/33 (42%)3/8 (38%) BREAK POINTS SAVED 7/12 (58%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1725/80 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/55 (27%)19/33 (58%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 28/45 (62%)5/12 (42%) BREAK POINTS CONVERTED 5/8 (63%)17 RETURN GAMES PLAYED 1613/17 (76%) NET POINTS WON 15/23 (65%)32 WINNERS 3838 UNFORCED ERRORS 3257/100 (57%) SERVICE POINTS WON 69/113 (61%)44/113 (39%) RETURN POINTS WON 43/100 (43%)101/213 (47%) TOTAL POINTS WON 112/213 (53%)207 km/h MAX SPEED 224 km/h193 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 208 km/h151km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 152 km/h