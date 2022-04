Da Monte Carlo: Parlano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Sinner “E’ stato un match incredibile” (Video delle partite)

Jannik Sinner : “E’ stato un match incredibile, contro un giocatore fortissimo come Andrey. Ho cercato di farlo muovere e di dare il massimo anche dopo aver perso il primo set. Il pubblico è stato fantastico nel sostenermi e per me è davvero speciale giocare qui, davanti a tanti italiani, che fanno un tifo caloroso e che mi dà molta carica”.

Lorenzo Musetti : “Oggi sono partito molto bene e ho espresso il mio miglior tennis, forse anche meglio di ieri, giocavo bene su tutti i lati. Forse ci sono un po’ di rimpianti, essendo stato due volte in vantaggio con un break nel secondo, anche perché lui fino a quel momento non aveva vinto un game di servizio. Poi io sono leggermente calato fisicamente e lui ha messo un’altra marcia. Anche sul 5-4 ho avuto due chance e invece ho fatto due brutte risposte. Però il tennis è così, se uno cala l’altro sale. A questi livelli, certo, non ci si può permettere questi cali. Però anche al terzo l’atteggiamento è stato buono, ho fatto quello che potevo. Lui è stato migliore di me, anche grazie all’adrenalina della rimonta. Mi porto a casa sicuramente un bellissimo torneo, tre partite toste, di esperienza, che sono state giocate fino alla fine. Il calo fisico è forse dovuto alle tante partite, ai viaggi, ci sta. Ora pensiamo già al prossimo torneo.

Sicuramente dovrò lavorare sempre di più dal punto di vista fisico, e di come gestire le energie, sia in campo che fuori. Mi porto a casa un’altra esperienza in più. Affrontando partite come questa, dopo anni di esperienza, si capisce cosa dobbiamo migliorare. Diego ha certamente più esperienza di me, ha trascorso tanti anni a correre sulla terra. In ogni caso mi porto a casa tanta fiducia. È stato forse il mio miglior tennis, perché da tutti i lati mi sentivo sicuro. All’inizio Diego era favorito negli scambi da fondo e l’unica mia chance per impormi era girarmi di dritto, rimanere solido sulla diagonale di rovescio per poi avere la possibilità di cambiare. Sono stato bravo a sfruttare anche il suo servizio non così incisivo. Quindi tanta fiducia che spero potrà aiutarmi sin dal prossimo torneo.

Purtroppo sono fuori da Barcellona, per una dimenticanza, non mi sono iscritto alle quali. Vediamo, forse ci sono delle chance di giocare, magari Dio ha visto che ho giocato bene e mi fa entrare (sorride) vedremo, comunque decideremo stasera. Avviserò dove andrò o se prenderò una settimana di pausa“.