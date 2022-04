Da Barletta: Il resoconto di giornata. Nardi e Darderi ai quarti di finale (con il programma di domani)

Sono due gli italiani che conquistano i quarti di finale dell’Open di Barletta-Trofeo La Pulita&Service. Oltre alla sorpresa Luciano Darderi, c’è anche Luca Nardi che avanza senza nemmeno scendere in campo. Giunto dalle qualificazioni, Darderi supera anche il francese Enzo Couacaud, testa di serie numero 6 del seeding.

Molto combattuti i primi due set: il primo vinto dal francese per 6/4, ed il secondo dall’italiano per 7/6. Sulle ali dell’entusiasmo Darderi conquista anche il terzo parziale per 6/2 e nel terzo turno è atteso da un altro match proibitivo sulla carta. Per lui, infatti, ci sarà il portoghese Nuno Borges, testa di serie numero 2 del torneo, che ha superato l’ucraino Oleksandr Ovcharenko (7/6, 6/4) in una partita comunque combattuta.

Tutto semplice, invece, per Luca Nardi che avanza senza nemmeno giocare, perché il suo sfidante, il rumeno Marius Copil, è stato bloccato da un infortunio alla spalla. Nardì ai quarti se la vedrà con il francese Geoffrey Blancaneaux, che ha superato in due set Matteo Arnaldi, il terzo italiano in gara oggi sulla terra rossa del circolo “Simmen”: 6/4, 6/3 i due parziali. Il terzo turno si completa con le sfide tra il russo Alexander Shevchenko e il serbo Miljan Zekic, ed ancora tra l’olandese Jelle Sels e il ceco Zdenek Kolar. Domani l’inizio delle partite valide per i quarti di finale, è previsto alle ore 12.

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Jelle Sels vs [3] Zdenek Kolar

2. [Q] Luciano Darderi vs [2] Nuno Borges

3. [WC] Luca Nardi vs Geoffrey Blancaneaux

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Alexander Shevchenko vs [Q] Miljan Zekic

2. Evgeny Karlovskiy / Evgenii Tiurnev vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

3. [1] Ben McLachlan / Szymon Walkow vs [3] Roman Jebavy / Zdenek Kolar