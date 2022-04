Billie Jean King Cup: Parlano le squadre di Italia e Francia alla vigilia della sfida

Tathiana Garbin : “Le ragazze stanno bene e sono entusiasta di tutte le condizioni che abbiamo verificato in questi giorni di allenamento qui ad Alghero: il campo, la superficie, le palline, l’atmosfera, è tutto ottimale. La nostra forza è il gruppo. Stiamo bene insieme, dentro e fuori dal campo. Le ragazze si stanno esprimendo a buoni livelli e soprattutto le nostre prime singolariste, Paolini e Giorgi sono in condizione. Conosciamo il loro valore e in particolare Cornet ha avuto un ottimo avvio di stagione: lei è un osso duro in questa competizione”.

Camila Giorgi : “Sono contenta di essere qua, sto bene fisicamente”.

Jasmine Paolini : “Sono contenta di giocare subito, anche se mi aspetta una partita dura contro Cornet, e non sarà facile”

Lucia Bronzetti : “Alghero è bellissima, è tutto positivo. Sto vivendo un’esperienza bella ma allo stesso tempo molto importante, che mi arricchirà e sarà utile e positiva per la mia crescita e la mia carriera. Sono tutte partite aperte”.

Martina Trevisan : “La Cornet è una giocatrice di esperienza, sbaglia poco. la Dodin tira forte, ma potrebbe pesare la minore esperienza”.

Julien Benneteau : “è tutto è perfetto, le condizioni sono ottime. Ho dovuto sostituire due giocatrici a causa di infortuni, ma la squadra è forte e ce la giocheremo con l’Italia, in particolare Dodin, sta bene e l’ho vista molto a suo agio su questo campo”.

Alizé Cornet : “Mi piace molto questa superficie. Sto bene, ho iniziato al meglio la stagione e ho ottime sensazioni generali. Non abbiamo paura dell’Italia”.