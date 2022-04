Masters 1000 Monte Carlo: Lorenzo Musetti c’è! Battuto Felix Auger Aliasime n.9 del mondo in due set e ottavi di finale per lui

Lorenzo Musetti approda agli ottavi di finale nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Nel terzo match del programma sul Campo Centrale il 20enne di Carrara, n.83 ATP, ha sconfitto al secondo turno il canadese Felix Auger-Aliasime, n.9 del ranking e 6 del seeding con il risultato di 62 76 (2) dopo 1 ora e 43 minuti di partita.

Per Lorenzo si tratta del secondo successo in carriera contro un top ten.

Agli ottavi di finale Lorenzo Musetti sfiderà Diego Schwartzman classe 1992 e n.16 del mondo.

Nel primo set Musetti piazzava il break sull’1 pari quando dal 30-15 conquistava tre punti consecutivi e strappava il servizio al giocatore canadese che commetteva dal 30-15 tre errori gratuiti.

Sul 4 a 2 Lorenzo che era molto ispirato conquistava un nuovo break piazzando un rovescio vincente sulla palla break e poi nel gioco successivo teneva a 30 il turno di battuta conquistando la frazione per 6 a 2 mettendo a segno sulla palla set una bellissima volèe vincente di rovescio.

Nel secondo set sotto per 1 a 3 Lorenzo recuperava il break nel quinto gioco dopo che il canadese mancava 4 palle per il 4 a 1 e l’azzurro metteva a segno il controbreak con un bel passante lungolinea vincente.

Si andava al tiebreak senza che i due giocatori concedessero nulla più al servizio.

Nel tiebreak dominio di Musetti che si portava in un attimo sul 3 a 0 e poi dal 3 a 2 e battuta a disposizione metteva a segno un mini-parziale di 4 punti consecutivi conquistando set e match per 7 punti a 2 e mettendo a segno sulla palla match un bellissimo passante di rovescio vincente.

ATP Monte Carlo Felix Auger-Aliassime [6] Felix Auger-Aliassime [6] 2 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2 ACES 12 DOUBLE FAULTS 140/64 (63%) FIRST SERVE 42/63 (67%)26/40 (65%) 1ST SERVE POINTS WON 29/42 (69%)13/24 (54%) 2ND SERVE POINTS WON 14/21 (67%)0/3 (0%) BREAK POINTS SAVED 0/1 (0%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1013/42 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/40 (35%)7/21 (33%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/24 (46%)1/1 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 3/3 (100%)10 RETURN GAMES PLAYED 1021 WINNERS 2021 UNFORCED ERRORS 1739/64 (61%) SERVICE POINTS WON 43/63 (68%)20/63 (32%) RETURN POINTS WON 25/64 (39%)59/127 (46%) TOTAL POINTS WON 68/127 (54%)212 km/h MAX SPEED 204 km/h196 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 181 km/h168 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 149 km/h