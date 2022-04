Masters 1000 Monte Carlo: Lorenzo Musetti in tre set elimina Benoit Paire. Al secondo turno sfida con Felix Auger Aliasime

Lorenzo Musetti centra il secondo turno nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Lorenzo ha sconfitto all’esordio per 62 67(4) 62, dopo oltre due ore e sei munuti di partita, il francese Benoit Paire, n.61 del ranking.

Al secondo turno Lorenzo Musetti sfiderà il canadese Felix Auger-Aliasime, n.9 del ranking e 6 del seeding.

Nel primo set Lorenzo ha preso subito un break in avvio salendo poi 2-0: dopo aver rischiato il secondo break, però, Paire lo ha riagguantato sul 2 pari. Il francese ha continuato a giocare a corrente alternata, sbagliando parecchio ed evidenziando grosse difficoltà negli spostamenti: Musetti, attento e concentrato, piazzava quattro game consecutivi e chiudeva la prima frazione per 6 a 2.

Benoit Paire nel secondo set saliva sul 3-1 grazie ad un break al quarto game, ma l’azzurro si è rimesso subito in corsa strappando la battuta a zero al suo avversario e riagguantandolo sul 3 pari grazie ad un parziale di otto punti a zero.

Il francese, però, ha approfittato del primo passaggio a vuoto del Next Gen toscano per riprendersi il break di vantaggio (5-3) ma al momento di chiudere non ha sfruttato cinque set-point e con un doppio fallo sulla palla break ha concesso il contro-break con Musetti che impatava poco dopo sul 5 pari.

Sul 5 a 6 Lorenzo ha annullato altri due set-point e si è rifugiato nel tie-break: Paire però ha preso il comando nel tiebreak fino all’inizio ed ha chiuso la seconda frazione per 7 punti a 4.

Nel terzo set nel corso del quarto game due doppi falli di fila sono costati il break a Paire, con Musetti che ha confermato il vantaggio poi salendo sul 4 a 1

Il francese è andato in difficoltà fisicamente e l’azzurro ha chiuso poco dopo la partita per 6-2 al secondo match point utile.

ATP Monte Carlo Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 6 Benoit Paire Benoit Paire 2 7 2 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Paire 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* df 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Paire 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Paire 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 2-2 B. Paire 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2 ACES 14 DOUBLE FAULTS 1058/88 (66%) FIRST SERVE 45/101 (45%)39/58 (67%) 1ST SERVE POINTS WON 32/45 (71%)16/30 (53%) 2ND SERVE POINTS WON 21/56 (38%)2/5 (40%) BREAK POINTS SAVED 7/14 (50%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1413/45 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/58 (33%)35/56 (63%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/30 (47%)7/14 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/5 (60%)14 RETURN GAMES PLAYED 1422 WINNERS 4115 UNFORCED ERRORS 4555/88 (63%) SERVICE POINTS WON 53/101 (52%)48/101 (48%) RETURN POINTS WON 33/88 (38%)103/189 (54%) TOTAL POINTS WON 86/189 (46%)202 km/h MAX SPEED 209 km/h181 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 186 km/h151 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 140 km/h