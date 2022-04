Carlos Alcaraz guarda avanti al potenziale duello con Djokovic a Monte-Carlo: “Sarebbe incredibile giocarci”

Non appena il sorteggio del torneo Masters 1000 di Monte Carlo si è svolto, tutti gli occhi erano puntati sul potenziale scontro dei quarti di finale. Perché se i favori del pronostico verranno rispettati allora ci sarà uno scontro molto speciale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, qualcosa di cui il 18enne spagnolo non ha paura. Avendo già affrontato due volte Rafael Nadal, il prodigio spagnolo non vede l’ora di sfidare anche Novak.

“Sarebbe incredibile giocare contro di lui. Sarebbe una grande sfida per me”, ha confessato Alcaraz, anche se naturalmente c’è ancora una strada da percorrere prima che questo scontro si realizzi.

Djokovic incontrerà Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno, seguito poi da David Goffin, Jiri Lehecka, Daniel Evans o Roberto Bautista Agut. Alcaraz, nel frattempo, inizierà contro Sebastian Korda o Botic van de Zandschulp, prima di arrivare al terzo turno contro Taylor Fritz, Lucas Catarina, Marin Cilic o Jo-Wilfried Tsonga.