Elisabetta Cocciaretto vince il torneo di Oeiras 2 (Video)

Elisabetta Cocciaretto ha vinto questo pomeriggio il torneo ITF da 80 mila dollari di Oeiras 2 (terra).

La 21enne marchigiana, partita dalle qualificazioni, ha infilato la settima vittoria consecutiva battendo in finale per 76 (5) 26 75 la bulgara Viktoriya Tomova.

Per Elisabetta si tratta del quinto successo in carriera nel circuito ITF (l’ultimo era datato 2019).

W80 Oeiras 80000 – Final

Viktoriya Tomova vs Elisabetta Cocciaretto ore 11:00



ITF Oeiras V. Tomova V. Tomova 6 6 5 E. Cocciaretto E. Cocciaretto 7 2 7 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Cocciaretto 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 V. Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 V. Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Tomova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 3-4 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Tomova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 V. Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Tomova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Le vittorie di Elisabetta nel circuito ITF

2022 – 1

Oeiras 2 ITF

2019 – 3

Colina ITF

Asuncion ITF

Trieste ITF

2018 – 1

Nules ITF

Il torneo di Elisabetta ad Oeiras

10.04. Cocciaretto E. – Tomova V. F 7-65, 2-6, 7-5 1.67 2.09

09.04. Cocciaretto E. – Galfi D. SF 6-3, 6-3 2.03 1.73

08.04. Cocciaretto E. – Stevanovic N. QF 6-3, 6-3 1.22 3.87

07.04. Cocciaretto E. – Friedsam A. R16 6-1, 2-6, 7-5 1.40 2.74

05.04. Cocciaretto E. – Gamarra Martins I. 1R 5-7, 6-4, 6-2 1.05 8.10

04.04. Cocciaretto E. – Lukas T. Q-R16 6-2, 6-2 1.30 3.18

03.04. Cocciaretto E. – Pinto S. Q-1R 6-1, 6-0 1.01 11.40