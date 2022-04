Masters 1000 Monte Carlo: Flavio Cobolli spreca troppo ed esce di scena al turno decisivo

Niente da fare per Flavio Cobolli uscito di scena al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il 19enne tennista romano, n.147 del ranking e in gara con una wild card, ha ceduto 46 64 63, dopo quasi due ore e venti di lotta, al finlandese Emil Ruusuvuori, n.80 ATP ed undicesima testa di serie apparso oggi non in una grandissima giornata.

Nel primo set Cobolli sotto per 2 a 4, 40-30 e alla battuta il finlandese, riusciva ad annullare la palla del 2 a 5 e poi con la complicità di Emil che commetteva dal 40 pari due doppi falli consecutivi metteva a segno il break.

Sul 4 pari Flavio, dal 40-15, piazzava quattro punti consecutivi ottenendo un nuovo break e nel gioco successivo l’azzurro teneva a 30 il turno di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Ruusuvuori nel primo game commetteva due doppi falli, uno anche sulla palla break e cedeva a 30 il servizio.

Cobolli avanti per 2 a 0, sul 2 a 1 perdeva la battuta ma arrivava l’immediato break dell’azzurro nel quinto gioco ancora con la complicità di Emil che cedeva a 15 il servizio chiudendo il disastroso game con un doppio fallo sul break point.

Flavio però avanti per 4 a 2 subiva la reazione del finlandese che infilava quattro game consecutivi e due break portando a casa la frazione per 6 a 4.

Da segnalare che Cobolli sul 4 a 5 ha avuto anche una palla per tenere la battuta e portarsi sul 5 pari ma non è riuscito a sfruttarla.

Nel terzo e decisivo set Flavio avanti per 3 a 2 e servizio a disposizione, perdeva da quel momento quattro game consecutivi e subendo il break del 3 pari con un sanguinoso doppio fallo sulla palla break.

Ruusuvuori non si fermava più e chiudeva la partita per 6 a 3.

ATP Monte Carlo Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 4 3 Emil Ruusuvuori [11] Emil Ruusuvuori [11] 4 6 6 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

0 ACES 03 DOUBLE FAULTS943/79 (54%)FIRST SERVE 75/116 (65%)27/43 (63%) 1ST SERVE POINTS WON 44/75 (59%)11/36 (31%) 2ND SERVE POINTS WON 16/41 (39%)4/12 (33%) BREAK POINTS SAVED 9/16 (56%)14SERVICE GAMES PLAYED 1531/75 (41%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 16/43 (37%)25/41 (61%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 25/36 (69%)7/16 (44%) BREAK POINTS CONVERTED 8/12 (67%)15 RETURN GAMES PLAYED 1418 WINNERS 1623 UNFORCED ERRORS 2938/79 (48%) SERVICE POINTS WON 60/116 (52%)56/116 (48%) RETURN POINTS WON 41/79 (52%)94/195 (48%) TOTAL POINTS WON 101/195 (52%)203 km/h MAX SPEED 208 km/h167 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 178 km/h142 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 139 km/h