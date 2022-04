Ci risiamo con Nick Kyrgios

Dal campo duro alla terra battuta, ci sono alcune cose che non cambiano. Uno di questi è l’atteggiamento di Nick Kyrgios quando la partita si fa difficile.

Nel secondo set della semifinale di Houston contro Reilly Opelka, Kyrgios ha perso la possibilità di rimanere in partita. Sul 5-5, 30-15, viene chiamata buona una palla di Opelka, che l’australiano la vede fuori (ha aspettato la chiamata e in quella frazione di secondo che non è arrivata ha colpito male e in ritardo).

A quel punto ha protestato per la mancata chiamata, a cui il giudice ha risposto che lui aveva giocato e non si era fermato. Nick inizia a reclamare e si arrabbia perché sulla terra battuta non c’è occhio di falco, dice brutte parole al Giudice di Sedia e viene penalizzato poco dopo dopo ulteriori proteste con un punto sulla palla break, così Opelka ottiene direttamente il break. L’americano ne approfitta per poi chiudere poco dopo il match per 7 a 5.

Questo è il terzo torneo consecutivo in cui Kyrgios è stato coinvolto in questo tipo di episodi, dopo Indian Wells e Miami.

In Houston SF Nick Kyrgios at 5-5 30-15 loses point on what looked like a missed call then gets upset because no Hawkeye & can't challenge then swears at 30-40 gets point penalty to get broken…goes on to lose match to Opelka.. Umpire admits he may have missed call #ATP #USClay pic.twitter.com/sjOMOX3aG1

— John Horn (@SportsHorn) April 9, 2022