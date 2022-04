Giorgio Galimberti: “Bronzetti lavoratrice, è un esempio per tutti. Giorgi? Il tempo passa”

L’ex tennista Giorgio Galimberti, arrivato ad un passo dalla Top-100 in singolare nel maggio 2003 (n.115), ha parlato del movimento italiano femminile nel corso di una lunga intervista rilasciata a SuperNews.

Su Lucia Bronzetti: “E’ una lavoratrice, l’evoluzione della sua classifica la dice lunga. Non c’è mai stata un’impennata, è stata una crescita graduale figlia del lavoro: è una super professionistica, fisicamente preparata e disposta a mettersi in gioco. E’ un esempio, è sempre in viaggio e ha una programmazione fitta di tornei: ha buone doti tennistiche, non la vedo come un fenomeno ma come giocatrice intensa. Con i fratelli Piccari e Karin Knapp sta facendo un ottimo lavoro anche dal punto di vista tecnico, è lucidissima tatticamente e conosce al meglio i suoi pregi e i suoi difetti. Sta crescendo ma faccio fatica a pensare che possa diventare come Pennetta, Schiavone o Errani“.

Su Camila Giorgi: “Il tempo passa, ha numeri veri ma purtroppo stanno svanendo nel nulla. Ha un’ottima classifica però dovrebbe stare tra le prime cinque del mondo solo per la sua fisicità“.

Sul resto del gruppo azzurro: “Dietro a Giorgi, Paolini e Bronzetti non vedo molto. Su cosa puntiamo? Non lo so, faccio fatica a dirlo. Siamo ancora in un momento di limbo, ma Bronzetti ha fatto alcune cose che rincuorano un po’ tutte le persone che stanno aspettando dei risultati dalle nostre ragazze”.