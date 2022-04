ATP 250 Marrakech: Il programma dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Carballes Baena vs David Goffin

2. Federico Coria vs Richard Gasquet

3. [1/WC] Felix Auger-Aliassime OR Alex Molcan vs [Q] Vit Kopriva OR [6] Botic van de Zandschulp

4. Lorenzo Musetti vs [8] Laslo Djere (non prima ore: 18:00)

Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi

2. [1] Andrey Golubev / Fabrice Martin OR [WC] Elliot Benchetrit / Lamine Ouahab vs Andrea Vavassori / Jan Zielinski