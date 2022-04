Emma Raducannu si allena per una settimana con Riccardo Piatti al Bordighera Tennis Club

Emma Raducannu è stata al centro di molte critiche per aver firmato sponsorizzazioni con molti marchi e poi non aver ottenuto i risultati attesi sul campo dopo la vittoria agli US Open.

La tennista britannica si è allenata per una settimana sui campi del Bordighera Tennis Club con l’ex allenatore di Jannik Sinner, Ricardo Piatti e tutto il suo team. Questa è senza dubbio una notizia molto interessante e vedremo se ci sarà una conferma ufficiale a breve.