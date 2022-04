Match Ball Firenze (Pre Quali Roma): Bene Walter Trusendi e Andrea Picchione. Fuori il numero 4 Michele Vianello

Prime sorprese al torneo Open di pre qualificazione Bnl d’Italia valido come 44° Campionato Toscano Assoluto.

Nel torneo maschile esce subito il quarto favorito del seeding Michele Vianello (4) 2.2 Ct Zavaglia ad opera di Francesco Canò 2.4 (Tc Bisenzio Prato). Il tennista toscano supera il romagnolo per 61 76 e continua il suo percorso dopo aver sconfitto al turno precedente Alberto Bronzetti 2.5 per 36 62 64. Ora il giocatore del Fabbricone dovrà vedersela negli ottavi con Leonardo Rossi (13) 2.3 Tc Pistoia che ha superato Enrico Baldisserri 75 61. Sempre nella parte alta va avanti Gregorio Lulli 2.2 Libertas Sport Livorno che ha la meglio 62 60 su Giacomo Gobbi 2.4. Nella parte bassa del seeding il secondo favorito e vincitore dell’edizione 2021 Andrea Picchione ( Ct L’Aquila) sconfigge Mattia Nannelli 2.5 per 63 63 ed ora l’atleta allenato da Giorgio Galimberti dovrà vedersela con Augusto Virgili 2.3 nipote di Pecos Bill che ha eliminato dopo una vera battaglia durata 3 ore Tommaso Cerchi 2.5 per 75 26 76. Walter Trusendi (3) 2.2 Tc Italia non ha problemi contro Lorenzo Gallo 2.4 ed ora invece di trovare Alessandro Spadola 2.3 avrà di fronte Noah Perfetti 2.4 per ritiro della testa di serie. Continua il suo cammino anche Samuele Pieri 2.3 Tc Bisenzio vincitore su Mattia Fantolino 2.4.

Nel tabellone femminile la testa di serie numero uno è la giocatrice di casa Diletta Cherubini (2.1 del Match Ball Firenze) che giocherà negli ottavi con Beatrice Stagno. Claudia Giovine (4) 2.2 cugina di Flavia Pennetta (Tc Italia) avrà di fronte nel suo primo turno Sveva Pieroni 2.6 che ha eliminato Clarissa gai 2.5 mentre nella parte bassa la seconda favorita e campionessa italiana under 16 del 2021 Viola Turini (Tc Prato) avrà di fronte la vincente della sfida tutta toscana tra Emma Belluomini (Tc Italia) e Bianca Caselli (Ct Firenze) mentre la terza testa di serie Sofia Rocchetti (Tolentino) affronta Vittoria Avvantaggiati (2.5) che supera 64 62 Emma Martellenghi

Partiti anche i tornei di doppio con la manifestazione maschile che qualificherà una coppia e le prime quattro sono senz’altro di altissimo livello con primi favoriti il duo Manuel Mazza e Andrea Picchione ma la coppia numero due composta da Daniele Bracciali e Luca Vanni si candida senz’altro al pass. Occhio anche a Gobbi-Mascarini e all’altro duo toscano che vede Capecchi insieme a Fanucci. Nel femminile Viola Turini insieme a Linda Salvi sono le favorite su Diletta Cherubini e Matilde Gori.

Il direttore del torneo è Fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare è Adriano Spataffi assistito da Paolo Lapini, Roberto Falteri e Daniele Turco.