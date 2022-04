Tsonga si ritirerà al prossimo Roland Garros

Jo Wilfried Tsonga ha annunciato che il prossimo Roland Garros sarà il suo ultimo torneo. Il francese, classe ’85, l’ha comunicato con un breve messaggio social e un video.

“Con grande emozione, annuncio la mia decisione di terminare la mia carriera al prossimo French Open”.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) April 6, 2022