ATP 250 Marrakech: Musetti supera Taberner in tre set, complicandosi la vita al tiebreak del secondo

Lorenzo Musetti supera anche il secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech, battendo 6-1 6-7 6-3 lo spagnolo Carlos Taberner. Una discreta prestazione per l’azzurro, soprattutto nel terzo set, macchiata dall’aver perso il tiebreak del secondo quando pareva in discreto controllo del match. All’avvio del tiebreak infatti si è vistosamente innervosito per dei forti rumori che venivano dall’impianto audio del giudice di sedia; una distrazione e calo di tensione che ha pagato con errori decisivi. È stato bravo ad alzare il livello all’avvio del terzo set, velocizzando gli scambi e prendendo subito l’iniziativa, scappando via e non rischiando più niente fino al 6-3 finale. Un “vero” match da terra battuta, con tanti scambi ricchi di palle arrotate, cambi di ritmo e rincorse. Una vittoria contro un avversario alla sua portata che gli apre le porte dei quarti finale (per la settima volta in carriera, 3a nel 2022 dopo Rotterdam e Pune), dove aspetta il vincente di Jaziri vs. Djere.

Musetti era nettamente favorito, il campo ha confermato l’ampio divario tecnico tra i due. Troppo più veloce la palla dell’azzurro, come il numero di soluzioni e la capacità di ribaltare lo scambio da difesa ad attacco. Poteva finire in due set se Lorenzo avesse sfruttato le chance avute e avesse giocato “con la testa” il tiebreak, invece di innervosirsi per i problemi tecnici dell’impianto audio e regalare alcuni punti. Strano che abbia avuto un calo proprio al tiebreak, momento in cui lui di solito eccelle. Tuttavia è stato bravo a rimediare, mostrando il meglio del suo repertorio proprio all’avvio del terzo set, quando ha rotto gli indugi andando a prendersi il campo con pochi scambi tattici e spingendo immediatamente. Un tennis più rapido, verticale, sostenuto anche dalla prima di servizio ma soprattutto da un diritto più secco ed incisivo. Infatti nei primi due set si era visto un tennis da veri “terraioli”: tanta rotazione, palle altissime e cariche di spin, con molte rincorse ben dietro la riga di fondo. Una situazione buona per i cambi di ritmo improvvisi dell’azzurro, che soprattutto col rovescio ha inciso moltissimo, ma che l’ha portato anche a faticare molto. Decisamente troppo, quando hai nel braccio la potenzialità per chiudere ben prima lo scambio con una frustata delle sue.

Troppi errori dell’iberico nel primo set, condotto senza grandi patemi da Musetti, bravo ad amministrare e non sbagliare molto. È stato costretto a lavorare di più lo scambio nel secondo set, visto che Taberner si è messo a “pedalare” sporcando di più la palla e rischiando di meno. La sensazione è che Musetti debba cercare il tennis visto nel terzo set. Ok i cambi di ritmo, governare le rotazioni e poi affondare; ma da una posizione così arretrata sono moltissimi gli avversari che, con altra potenza e precisione nella spinta rispetto a Taberner, l’avrebbero messo in grossa difficoltà. Lorenzo non sarà probabilmente mai un tennista da uno-due, ma deve giocare più offensivo, con meno scambi e più soluzioni vincenti, visto che di frecce nel suo arco ce ne sono eccome, come ha dimostrato nel terzo set. Il lavoro nell’avvicinarsi alla riga di fondo e giocare con più anticipo deve assolutamente continuare.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Musetti inizia al servizio, senza problemi muove lo score del match senza cedere un punto. Bene anche in risposta l’azzurro: sul 30 pari trova un gran passante cross di rovescio, che gli vale la primissima palla break dell’incontro. Regalo di Taberner, largo un diritto di scambio. BREAK Musetti, 2-0 e servizio. Un paio di incertezze lo condannano allo 0-30 e poi 15-40 (errore col diritto in spinta). Due palle del contro break da difendere per Lorenzo. Con un bel diritto aggressivo l’iberico strappa il game al toscano, 2-1. È solo un attimo: sbaglia ancora col diritto e si ritrova sotto 15-40, due chance per l’allungo per Musetti. Trasforma la seconda, forzando l’errore col diritto di Taberner. BREAK Musetti, 3-1 e servizio. Consolida il vantaggio con un bel gioco di battuta, impreziosito da un’accelerazione vincente di rovescio lungo linea “doc”. 4-1 Musetti, attento a giocare carico e sbagliare poco, cercando il rovescio dell’iberico. Taberner è in difficoltà in questo primo parziale, non è preciso nella spinta col diritto, soffre i drive carichi di Musetti che prendendosi pochi rischi ottiene diversi punti “gratis”. Sul 30-40 ha la palla per il doppio break. Se lo prende con uno schema da manuale: risposta profonda sul rovescio, altro diritto carico inside out per inchiodare il rivale nell’angolo e poi via un diritto vincente lungo linea. 5-1 Musetti. Serve per il set Lorenzo, e nonostante un paio di distrazioni con un Ace si procura il primo set point. Lo sbaglia sotto rete, cercando una demi volée molto complicata. Se ne procura un secondo con un buon attacco sul net. Lo trasforma con una smorzata davvero particolare, parabola altissima ma la palla cade appena al di là della rete, tanto che la rincorsa disperata di Carlos è inutile. 6-1 Musetti, tutto fin troppo facile per un buon Lorenzo, contro un Tarbener troppo falloso.

Secondo set, Taberner alla battuta. Non commette errori (mentre Lorenzo sbaglia una comoda volée, sottolinenando vocalmente la delusione) e si porta 1-0. Un doppio fallo condanna Musetti allo 0-30 nel suo primo game del set. Trova un bel rovescio lungo linea vincente e quindi una prima di servizio solida. Si va ai vantaggi, Carlos ora carica di topspin il suo diritto e sbaglia molto meno rispetto al primo set, con gli scambi che si allungano. È rapido a correre a rete Taberner, strappa una palla break dopo uno scambio da “terraioli” veri. La cancella con un Ace al centro, di piazzamento, che sorprende il rivale; quindi chiude con l’ennesima sbracciata di rovescio lungo linea vincente. Splendida. 1 pari. Forte dell’ottima chiusura del game precedente, spinge con palle molto cariche e profonde Musetti. Pizzica anche una riga, per lo 0-30. Non trova lo spiraglio per l’affondo, il rivale spinge senza rischiare e con quattro punti di fila si porta 2-1. Il set avanza sui turni di servizio, senza scossoni, tennis consistente “da terra battuta”, con tanta rotazione. Sesto game, serve Musetti sotto 2-3. Prima un bel forcing di Taberner, poi un errore di Lorenzo, siamo 0-30. Non passa un diritto cross dell’azzurro, tre palle break consecutive da salvare sullo 0-40. Il solito, ottimo, lungo linea di rovescio cancella la prima chance. Rischia poi una smorzata, arriva con troppa foga Carlos e non controlla, 30-40. Cancella anche la terza con un solido attacco, chiuso con uno smash sicuro. Vince uno scambio durissimo lo spagnolo, procurandosi la quarta palla break, sotto gli occhi di Arazi, uno talenti migliori mai prodotti dal tennis marocchino. Gran braccio anche per l’azzurro, che con un cambio di ritmo magistrale di rovescio salva anche la quarta PB e poi finalmente chiude il game, per il 3 pari. Sul 4 pari, Musetti cambia ritmo, sente che è il momento di rischiare per chiudere. Spinge, sprinta in avanti a prendersi il punto sotto rete. 0-30. Nonostante la pressione del momento, Carlos resta solido, serve bene e spinge col diritto, 30 pari. Si lamenta Musetti dopo l’errore del 40-30, troppo passivo nello scambio, era il momento per rischiare il colpo. Con 4 punti di fila, Taberner si porta 5-4. Nessuna tensione per Lorenzo al servizio, ottimo game per il 5 pari. L’azzurro inizia con una splendida risposta l’undicesimo game, quindi trova un vincente di diritto dal centro che lo porta 15-30. Un meraviglioso passaggio da difesa ad attacco con un rovescio velocissimo gli regala il 15-40, due palle break per andare a servire per il match. Non entra la prima a Taberner… è Musetti il primo a sbagliare, dopo uno scambio tattico. Non trasforma nemmeno la seconda, altro lungo scambio terminato con errore di Lorenzo (rovescio in rete). Clamoroso il tocco difensivo col diritto, da metri fuori dal campo, che porta Musetti alla terza palla break. Urla e scarica la tensione l’azzurro. Vola via la risposta dell’azzurro, prima potente “in pancia”. 6-5 Taberner. Con rabbia, “Muso” vince a zero il suo game, si va al tiebreak. Inizia con un errore in scambio Carlos, “minibreak” per Lorenzo. Un microfono in campo fa le bizze, rumori terrificanti prima di servire… Si distrae Musetti, che colpisce secco il nastro da tre quarti campo (e campo aperto). Sbaglia quindi una smorzata non ben giocata, 2-1 Taberner e quindi 4-1. Si gira 2-4, finalmente vince un duro scambio l’azzurro. Servizio e diritto vincente, 3-4 Musetti. Male in risposta Musetti, 6-3 Taberner, con 3 Set Point consecutivi. Con una splendida smorzata Carlos chiude il secondo set, 7-3 al tiebreak. Se l’è meritato, bravo a salvare alcune palle break e più solido nel tiebreak. Male invece Lorenzo, che si è distratto all’avvio del “decider”, regalando punti risultati decisivi. Si va al terzo set.

Terzo set, serve Musetti. Inizia molto deciso, fa correre la palla, tocca per una smorzata perfetta. 1-0 Musetti. Con un doppio fallo sul 30 pari, Taberner concede subito palla break. Se la gioca benissimo Lorenzo: risposta aggressiva, prende il controllo dello scambio e chiude col diritto lungo linea. BREAK Musetti, avanti 2-0. Non lascia spazio al rivale nello scambio il toscano, va dritto per dritto con grande velocità e angolo. Poco tatticismo e tennis più rischioso e rapido. Un attimo si porta 3-0, comandando col diritto incrociato. 12 punti a 4 nel terzo per l’azzurro. Arriva il trainer che saggia Lorenzo all’anca sinistra, ma non è chiesto il Medical time out. Carlos ora è costretto a giocare a ritmi per lui difficili da sostenere, tanto da essere costretto ad alzare la parabola col diritto per guadagnare tempo. La tattica funziona, ma anche il quarto game va i vantaggi. Con due risposte sbagliate da Musetti, Taberner muove lo score nel set. Lorenzo continua a condurre i suoi game con grande efficacia, rapido nell’aggredire la palla, incisivo con i colpi (e finalmente anche con un discreto numero di prime palle). 4-1 e poi 5-2. Serve per restare nel match l’iberico, ma un doppio fallo lo condanna allo 0-30. Impreciso Lorenzo, non sfrutta la chance. Serve per chiudere sul 5-3. Buone prime, diritto vincente in avanzamento, anche il suo “amato” schema drop shot e passante da tre quarti campo. 40-0 e Tre Match Point. Ok il secondo, vola quarti con una prestazione discreta, che sarebbe stata quasi ottima senza il pessimo tiebreak giocato. Strano per lui, visto che di solito nei “decider” è molto forte.

ATP Marrakech Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 6 Carlos Taberner Carlos Taberner 1 7 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. Taberner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Taberner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-40 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-1 → 6-1 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5 ACES 13 DOUBLE FAULTS 267/92 (73%) FIRST SERVE 56/89 (63%)49/67 (73%) 1ST SERVE POINTS WON 37/56 (66%)16/25 (64%) 2ND SERVE POINTS WON 15/33 (45%)6/7 (86%) BREAK POINTS SAVED 4/8 (50%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1319/56 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/67 (27%)18/33 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/25 (36%)4/8 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 1/7 (14%)13 RETURN GAMES PLAYED 1565/92 (71%) SERVICE POINTS WON 52/89 (58%)37/89 (42%) RETURN POINTS WON 27/92 (29%)102/181 (56%) TOTAL POINTS WON 79/181 (44%)