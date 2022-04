Wimbledon sta parlando con le autorità britanniche per impedire il veto ai tennisti russi

Si aprono spiragli per la partecipazione dei tennisti russi e bielorussi ai Championships di Wimbledon 2022? Dopo le dure parole del ministro dello sport britannico Nigel Huddleston, che ha invitato tutti gli atleti russi e bielorussi a dimostrare di essere “genuinamente neutrali” e garantire con dichiarazioni formali di non sostenere o ricevere denaro da Putin o dal regime russo, pena il non poter gareggiare nel Regno Unito, l’All England Club si è attivato con le autorità per impedire il divieto di partecipazione di giocatori russi e bielorussi al torneo di quest’anno.

“Abbiamo preso atto delle linee guida del governo del Regno Unito in merito alla partecipazione di atleti russi e bielorussi con status neutrale agli eventi sportivi nel Regno Unito”, ha affermato l’All England Club in una nota, “questa è una questione complessa e impegnativa, continuiamo a parlare con il governo del Regno Unito, la LTA (la federtennis britannica) e gli organi di governo internazionali del tennis in merito. Abbiamo in programma di annunciare una decisione per il prossimo Wimbledon prima della scadenza per l’iscrizione al torneo, posta a metà maggio”.

Attualmente i tennisti russi e bielorussi possono giocare le competizioni ATP e WTA sotto bandiera neutra e senza che il loro inno venga suonato alle cerimonie. La Federazione Internazionale di Tennis ha vietato la partecipazione di entrambi i paesi alle tradizionali competizioni per nazioni, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.