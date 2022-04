ATP invita gli arbitri a maggior severità nel sanzionare le violazioni di condotta in campo

L’ATP non ha affatto gradito i recenti brutti episodi accaduti in campo con protagonisti alcuni dei suoi giocatori più noti. Su tutti la sfuriata violenta di Zverev ad Acapulco, e quella di Kyrgios a Miami (e Indian Wells). Per questo, il suo presidente attraverso una nota ha invitato i giudici di sedia a maggior severità nel sanzionare con fermezza ogni tipo di condotta contraria al codice sportivo, per cercare di limitare gli incidenti pericolosi e la pubblicità negativa per lo sport.

L’agenzia Reuters riporta la seguente dichiarazione del presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi: “Con effetto immediato, con la stagione sulla terra battuta appena iniziata, la squadra arbitrale dell’ATP è stata invitata a prendere una posizione più rigorosa nel giudicare le violazioni del codice di condotta. Inoltre, stiamo anche effettuando una revisione del codice, nonché dei processi disciplinari, per garantire che questo preveda sanzioni adeguate e aggiornate per violazioni gravi e soggetti recidivi”.

Kyrgios ha accumulato multe per un totale di 60.000 dollari nel “Sunshine Double” di Indian Wells e Miami per molteplici violazioni, tra cui lanciare la racchetta in direzione di un raccattapalle, abusi verbali nei confronti di un arbitro e condotta antisportiva. Ancor più grave l’episodio di Acapulco, dove un furibondo Zverev ha aggredito il seggiolone dell’arbitro con una serie di violente racchettate, condotta inaccettabile.

Continua Gaudenzi: “I primi tre mesi della stagione 2022 hanno visto una frequenza insolita di incidenti di alto profilo con comportamenti antisportivi. Questi fatti mettono in cattiva luce il nostro sport. Questa condotta colpisce tutti e manda il messaggio sbagliato ai nostri fan, in particolare ai giovani”.

Marco Mazzoni