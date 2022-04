Ashleigh Barty vince un torneo di Golf a Brisbane

Ad Ashleigh Barty piace vincere anche in altri sport.

Non ci è voluto molto perché la ormai “ex” numero uno del mondo tornasse alle competizioni dopo aver annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico la scorsa settimana. Lontana dalle racchette, l’australiana ha vinto il torneo di golf femminile al Brookwater Golf and Country Club con 30 dollari australiani in premio. È un evento che aveva già vinto nel 2020.