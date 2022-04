Alcaraz: “Non ho paura di dire che penso di poter vincere uno Slam quest’anno”. Pensavamo di aver visto già tutto, invece…

Federer, Nadal, Djokovic. Veniamo da alcuni lustri dominati da tre campioni epocali, immensi. Pensavamo di aver toccato l’apice, di esserci issati sull’Everest tennistico, ammirando la storia del gioco dall’alto. Pensavamo di aver visto tutto. Poi, arriva Carlitos Alcaraz. E… in un batter d’occhio sei costretto a riflettere, a rimettere in discussione quelle che ritenevi certezze o quasi. In pochi mesi Alcaraz si è issato tra i migliori, ma quel che sportivamente inquieta è l’impatto che il 2003 iberico può avere nella nostra disciplina. Potrebbe essere uno tsunami inatteso.

Quando in molti, compreso il sottoscritto, pensavano di entrare in un’epoca di relativa incertezza, di passaggio, segnata da grandi battaglie tra più giocatori per i tornei maggiori e il trono del ranking, beh, Alcaraz potrebbe mettere tutti d’accordo. Dominare, e farlo pure piuttosto in fretta.

Aveva finito bene il 2021 Carlos. Chi era con me a bordo campo alle NextGen di Milano, lo guardava in allenamento, furibondo, e poi in partita con la stessa intensità o addirittura superiore. Provava cose nuove, diverse, schemi sempre più offensivi che producevano un tennis travolgente, a tutto campo e senza tempi di attesa. Un gioco senza compromessi, sempre più proiettato in avanti a prendersi il punto. Forte di una fase difensiva arcigna, ma con fiammate d’attacco micidiali. “Se riesce a giocare così anche contro i big…” era il pensiero dominante lo scorso novembre. Ci metterà però del tempo ad adattare questa velocità e propensione offensiva alla complessità e sostanza del gioco dei migliori. Errore. Non c’ha messo niente. Solo un Berrettini indomabile e lo straordinario cuore di Nadal l’hanno stoppato quest’anno. In quanti oggi possono vantare la resistenza e qualità di Rafa? Nessuno. Chi ha la potenza e servizio del miglior Berrettini? Quasi nessuno. Ecco spiegato il “terrore” che ti suscita vedere quest’Alcaraz.

Ho visto scorrere un po’ di tennis dai primi anni ’80, ma francamente stento a trovare un ragazzo di quasi 19 anni già così forte e così completo. Di testa, di fisico, di colpi. Non ha punti deboli evidenti, difende in modo incredibile o ora attacca da ogni posizione di campo. L’unico “difetto” il voler un po’ “spaccare il mondo, lacuna questa che si cancella piuttosto in fretta con l’esperienza maturata in campo quando hai una testa come la sua, che assorbe tutto in un amen. Idem per il tenere così alto il livello. Gioca benissimo a tennis, offensivo, ricco di adrenalina e coraggio. Potrebbe esser uno Scacco Matto inatteso.

Carlos Alcaraz sta scalando con velocità supersonica la classifica mondiale, grazie ad un 2022 quasi perfetto. 18 vittorie e sole 2 sconfitte (Nadal e Berrettini, unici capaci di stopparlo dopo autentiche battaglie), il primo 1000 vinto ieri a Miami. Risultati che lo portano al n.2 della Race 2022. Continuando con questa qualità e intensità, sarà difficile scalzarlo dai primissimi posti, anche perché la concorrenza arranca tra problemi fisici e difficoltà varie.

Dopo il successo in Florida, ha parlato in modo franco alla stampa nazionale. Carlitos non si nasconde: crede di esser già pronto ad alzare il primo Slam.

“È stata una sorpresa incredibile veder arrivare Ferrero all’improvviso. Non mi aspettavo affatto che venisse, speravo di parlargli al telefono prima della finale. Con la sorpresa di ieri direi che ho già vinto avendo Juan Carlos al mio fianco in questo momento speciale. La vittoria l’ho conquistata in quel momento”.

“Se posso vincere Roland Garros? Direi che sono preparato, ho fiducia, livello fisico, mentalità. Forse non per vincere il Roland Garros, ma per un altro Grande Slam quest’anno. Non ho paura di dirlo. Ci sono Nadal, Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, che sono i migliori al mondo e favoriti per quei tornei, ma non ho paura di dire che sono pronto a vincerne uno”.

“Se ho mai paura? Tantissima! Per esempio non piace il buio, certi animali, non sono affatto insensibile…”

“Cosa ho di diverso dagli altri? Sono molto dinamico, in un momento posso passare da una difesa a un colpo vincente. Ho qualità sufficienti che mi permettono di fare un colpo diverso ogni volta. Questo è sia un bene che un male, perché a volte non sai quale colpo scegliere. Ma ci sono tanti giocatori che giocano come me: aggressivi, che vanno a rete. Quel che è certo è che non sono molti i giocatori che hanno così tante armi, che vogliono correre avanti a prendersi il punto fino alla rete. Direi che forse sono anche il giocatore che fa più drop shot, sì”.

Analisi perfetta del suo tennis. La differenza è proprio nella rapidità con cui fa tutto, no tempo di attesa, anticipo nella costruzione ma anche nelle rincorse difensive, supportato da una completezza tecnica straordinaria. L’evoluzione del giocatore moderno.

Torneremo prestissimo su Carlos, ammirandolo sul rosso e valutando se sia già pronto a scalzare Nadal dal trono di Parigi. Le sue parole non sono cariche di arroganza, non è uno spaccone. È la consapevolezza dei forti, di chi sente dentro di esser già pronto a primeggiare. Il campo gli sta dando ampiamente ragione. Ne vedremo davvero delle belle…

Marco Mazzoni