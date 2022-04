Challenger Sanremo, Oeiras 2, Salinas, Mexico City e Murcia: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Sanremo (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Gabriel Decampsvs [7] Edoardo Lavagno

2. Francesco Passaro vs [9] Matthieu Perchicot



Il match deve ancora iniziare

3. Giulio Zeppieri vs Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

4. Francesco Forti vs [2] Gianluca Mager (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Holger Rune vs Evgenii Tiurnev (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Giovanni Fonio vs [10] Mate Valkusz



2. [2] Matteo Martineau vs [12] Titouan Droguet



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Matteo Gigante vs [6] Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Arnaboldi vs [5] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Aldin Setkic vs [8] Khumoyun Sultanov



Il match deve ancora iniziare

2. Valentin Vacherot vs Damien Wenger



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Henrique Rochavs [7] Oscar Jose Gutierrez

2. [1] Thiago Monteiro vs Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

3. Evan Furness vs [WC] Pedro Araujo



Il match deve ancora iniziare

4. Louis Wessels vs [2] Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Fabian Marozsan vs [10] Andrew Paulson



Il match deve ancora iniziare

2. Timofey Skatov vs Lukas Rosol



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Alex Rybakov vs [8] Noah Rubin



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Ergi Kirkin vs [12] Johannes Haerteis



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Lucas Gerch vs Simone Roncalli



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Alexandar Lazarov vs [11] Jan Choinski



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Alexander Donskivs [WC] Daniel Merida Aguilar

2. [1] Michael Geerts vs Carlos Lopez Montagud



Il match deve ancora iniziare

3. Alexander Shevchenko vs [5] Mario Vilella Martinez (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Norbert Gombos vs Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Oleksii Krutykh vs [8] Christopher Heyman



Il match deve ancora iniziare

2. Miguel Damas vs Pablo Llamas Ruiz



Il match deve ancora iniziare

3. Oriol Roca Batalla vs [WC] Carlos Sanchez Jover (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Sebastian Ofner vs Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Rudolf Mollekervs [11] Bogdan Bobrov

2. [2] Ulises Blanch vs [7] Martin Cuevas



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Dennis Novak vs Filip Misolic (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Lorenzo Giustino vs Johan Nikles



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Emilio Gomezvs [WC] Alvaro Guillen Meza

2. [3] Camilo Ugo Carabelli vs Facundo Juarez



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Nicolas Mejia vs [WC] Cayetano March



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Brandon Holt vs [10] Conner Huertas del Pino



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Matias Franco Descotte vs [11] Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Pedro Boscardin Dias vs Daniel Dutra da Silva



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Sho Shimabukuro vs [7] Benjamin Lock



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Gage Brymer vs [8] Felix Corwin



Il match deve ancora iniziare

3. Skander Mansouri vs Akira Santillan



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Naoki Nakagawa vs Rubin Statham



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Christian Langmo vs Blu Baker



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Città del Messico (Messico) – TD Quali – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Shintaro Mochizukivs [12] Keegan Smith

2. [4] Mohamed Safwat OR Kyle Seelig vs [8] Elmar Ejupovic



Il match deve ancora iniziare

3. Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [6] Ernesto Escobedo (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Jay Clarke vs [Alt] Bernard Tomic (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Zhizhen Zhang vs [11] Nick Chappell



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Adrian Andreev OR [Alt] Luca Castelnuovo vs Tomas Lipovsek Puches OR [10] Nicolas Barrientos



Il match deve ancora iniziare

3. Matheus Pucinelli De Almeida vs [Alt] Denis Istomin (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7/WC] Nicolas Jarry vs [Alt] Viktor Durasovic



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Calvin Hemery vs [9] Mateus Alves



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Gilbert Klier Junior OR [WC] Emil Reinberg vs [WC] Alonso Alejandro Delgado OR [7/Alt] Jakub Paul



Il match deve ancora iniziare

3. Maxime Janvier vs [WC] Luis Carlos Alvarez (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Gerald Melzer vs [3] Stefan Kozlov



Il match deve ancora iniziare