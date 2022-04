Prima gioia in un Masters 1000 per Carlos Alcaraz! Il torneo di Miami è suo

Primo successo in carriera in un torneo Masters 1000 per Carlos Alcaraz che questa sera ha conquistato il torneo Masters 1000 di Miami.

Il tennista spagnolo ha sconfitto in finale Casper Ruud con il risultato di 75 64 dopo 1 ora e 53 minuti di partita.

Per Carlos si tratta del terzo titolo in carriera nel circuito maggiore dopo i successi nel 2021 ad Umago e quest’anno nel 500 di Rio de Janeiro.

Con questa vittoria lo spagnolo ha tolto a Novak Djokovic lo scettro di campione più giovane nella storia del torneo. Il serbo aveva 19 anni quando trionfò nel 2007 conquistando il primo dei suoi 37 titoli nei Masters 1000. Alcaraz è diventato inoltre il terzo vincitore più giovane nei 283 Masters 1000 disputati dal 1990, dietro a Michael Chang e Rafa Nadal.

Nel primo set Alcaraz sotto per 1 a 4 recuperava il break nel settimo gioco.

Sul 5 pari poi Ruud cedeva a 30 il turno di battuta commettendo sulla palla break un errore di diritto regalando in questo modo il servizio all’iberico che nel gioco successivo, sul 6 a 5, annullava una palla break e poi alla terza palla set a disposizione conquistava la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Ruud accusava il colpo e dopo aver perso in apertura di set la battuta dopo un lungo game cedeva ancora una volta il servizio nel terzo gioco con Alcaraz che si portava sul 3 a 0.

Reazione immediata del norvegese che toglieva la battuta allo spagnolo nel quarto game e portandosi poi sul 2 a 3 con un solo break.

Alcaraz però era perfetto nei restanti tre turni di battuta e concedendo solo due punti all’avversario portava a casa il primo titolo Masters 1000 in carriera per 6 a 4 alla prima palla match utile.

ATP Miami Carlos Alcaraz [14] Carlos Alcaraz [14] 7 6 Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 5 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

6 ACES 52 DOUBLE FAULTS 348/68 (71%) FIRST SERVE43/73 (59%)36/48 (75%) 1ST SERVE POINTS WON 26/43 (60%)9/20 (45%) 2ND SERVE POINTS WON 16/30 (53%)6/8 (75%) BREAK POINTS SAVED 5/9 (56%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1117/43 (40%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/48 (25%)14/30 (47%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/20 (55%)4/9 (44%) BREAK POINTS CONVERTED 2/8 (25%)11 RETURN GAMES PLAYED 110/0 (0%) NET POINTS WON 0/0 (0%)29 WINNERS 2217 UNFORCED ERRORS 1745/68 (66%) SERVICE POINTS WON 42/73 (58%)31/73 (42%) RETURN POINTS WON 23/68 (34%)76/141 (54%) TOTAL POINTS WON 65/141 (46%)218 km/h MAX SPEED 218 km/h192 km/h1ST SERVE AVERAGE SPEED 204 km/h161 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 174 km/h