Jannik Sinner: “Spero di essere pronto per Monte Carlo”

Jannik Sinner ha parlato via social delle sue condizioni dopo il ritiro nei quarti di finale nel torneo Masters 1000 di Miami.

“Non è stato facile ritirarsi a Miami. È stato un mese un po’ difficile con la mia malattia a Indian Wells e ora questo problema. Mi sono preso gli ultimi giorni per riposarmi e ricevere qualche consiglio sui miei piedi per il futuro. Spero di essere pronto per Monte Carlo“.