Challenger Città del Messico: Il Tabellone Principale e di Quali. Presenza di Federico Gaio nel Md

CHALLENGER Città del Messico (Messico) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Bagnis, Facundo vs Ficovich, Juan Pablo

Huesler, Marc-Andrea vs Qualifier

Janvier, Maxime vs (WC) Alvarez, Luis Carlos

Oliveira, Goncalo vs (5) Londero, Juan Ignacio

(4) Martin, Andrej vs De Jong, Jesper

Olivo, Renzo vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Krstin, Pedja

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs (6) Escobedo, Ernesto

(7/WC) Jarry, Nicolas vs (Alt) Durasovic, Viktor

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (Alt) Istomin, Denis

Mena, Facundo vs Qualifier

Melzer, Gerald vs (3) Kozlov, Stefan

(8) Clarke, Jay vs (Alt) Tomic, Bernard

Gaio, Federico vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Hernandez, Alex

Donskoy, Evgeny vs (2) Etcheverry, Tomas Martin

(1) Zhang, Zhizhenvs (WC) Sotelo, ArmandoKirchheimer, Strongvs (11) Chappell, Nick

(2) Hemery, Calvin vs Noguchi, Rio

Zeballos, Federico vs (9) Alves, Mateus

(3) Mochizuki, Shintaro vs (Alt) Patino, Luis

(Alt) Bertran, Peter vs (12) Smith, Keegan

(4) Safwat, Mohamed vs Seelig, Kyle

(WC) Sanchez, Manuel vs (8) Ejupovic, Elmar

(5) Klier Junior, Gilbert vs (WC) Reinberg, Emil

(WC) Delgado, Alonso Alejandro vs (7/Alt) Paul, Jakub

(6) Andreev, Adrian vs (Alt) Castelnuovo, Luca

Lipovsek Puches, Tomas vs (10) Barrientos, Nicolas

ESTADIO – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Zhizhen Zhang vs [WC] Armando Sotelo

2. [3] Shintaro Mochizuki vs [Alt] Luis Patino

3. [WC] Manuel Sanchez vs [8] Elmar Ejupovic

4. [WC] Alonso Alejandro Delgado vs [7/Alt] Jakub Paul

GRANDSTAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Calvin Hemery vs Rio Noguchi

2. Federico Zeballos vs [9] Mateus Alves

3. [5] Gilbert Klier Junior vs [WC] Emil Reinberg

4. [6] Adrian Andreev vs [Alt] Luca Castelnuovo

CANCHA 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Strong Kirchheimer vs [11] Nick Chappell

2. [Alt] Peter Bertran vs [12] Keegan Smith

3. [4] Mohamed Safwat vs Kyle Seelig

4. Tomas Lipovsek Puches vs [10] Nicolas Barrientos