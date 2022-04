Challenger Oeiras 2: Il Main Draw ed il Tabellone di Qualificazione. Un derby nel Md e due azzurri nelle quali

Challenger Oeiras 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Monteiro, Thiago vs Zuk, Kacper

Skatov, Timofey vs Rosol, Lukas

Furness, Evan vs (WC) Araujo, Pedro

Qualifier vs (7) Kovalik, Jozef

(4) O’Connell, Christopher vs Serdarusic, Nino

Lamasine, Tristan vs Qualifier

Qualifier vs Yevseyev, Denis

Darderi, Luciano vs (5) Giannessi, Alessandro

(6) Popko, Dmitry vs Svrcina, Dalibor

Piros, Zsombor vs (WC) Domingues, Joao

Fanselow, Sebastian vs Elias, Gastao

Sousa, Pedro vs (3) Borges, Nuno

(8) Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Qualifier vs Jianu, Filip Cristian

Qualifier vs (WC) Cacao, Tiago

Wessels, Louis vs (2) Kolar, Zdenek

Challenger Oeiras 2 – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Kirkin, Ergi vs (Alt) Faria, Luis

(Alt) Kadhe, Arjun vs (12) Haerteis, Johannes

(2) Rybakov, Alex vs (Alt) Kalovelonis, Markos

(WC) Coelho, Fabio vs (8) Rubin, Noah

(3) Marozsan, Fabian vs (Alt) Bortolotti, Marco

(WC) Gomes, Miguel vs (10) Paulson, Andrew

(4) Gerch, Lucas vs Wehnelt, Kai

Roncalli, Simone vs (9) Fayziev, Sanjar

(5) Lazarov, Alexandar vs Pavlasek, Adam

Musialek, Alexis vs (11) Choinski, Jan

(6) Gengel, Marek vs (WC) Rocha, Henrique

(WC) Faria, Jaime vs (7) Gutierrez, Oscar Jose





CENTRAL COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ergi Kirkin vs [Alt] Luis Faria

2. [6] Marek Gengel vs [WC] Henrique Rocha

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Fabian Marozsan vs [Alt] Marco Bortolotti

2. [WC] Miguel Gomes vs [10] Andrew Paulson

3. [WC] Jaime Faria vs [7] Oscar Jose Gutierrez

4. [WC] Fabio Coelho vs [8] Noah Rubin

5. Alexis Musialek vs [11] Jan Choinski

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Arjun Kadhe vs [12] Johannes Haerteis

2. [4] Lucas Gerch vs Kai Wehnelt

3. [2] Alex Rybakov vs [Alt] Markos Kalovelonis

4. Simone Roncalli vs [9] Sanjar Fayziev

5. [5] Alexandar Lazarov vs Adam Pavlasek