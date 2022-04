Challenger Murcia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md

Challenger Murcia – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Gombos, Norbert vs Nava, Emilio

Roca Batalla, Oriol vs (WC) Sanchez Jover, Carlos

Barranco Cosano, Javier vs Qualifier

Kuznetsov, Andrey vs (7) Trungelliti, Marco

(3) Novak, Dennis vs Misolic, Filip

Qualifier vs Qualifier

Kuhn, Nicola vs (WC) Gimeno Valero, Carlos

Shevchenko, Alexander vs (5) Vilella Martinez, Mario

(6) Marterer, Maximilian vs Cachin, Pedro

Ofner, Sebastian vs Brancaccio, Raul

Alvarez Varona, Nicolas vs Qualifier

Qualifier vs (4) Tseng, Chun-hsin

(8) Pellegrino, Andrea vs Klein, Lukas

Forejtek, Jonas vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs Nikles, Johan

(WC) Gakhov, Ivan vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

(1) Geerts, Michaelvs (WC) Martinez Gomez, PabloLopez Montagud, Carlosvs (10) Vidal Azorin, Jose Fco.

(2) Blanch, Ulises vs (WC) Cohen, Aaron

(PR) Cervantes, Inigo vs (7) Cuevas, Martin

(3) Oliel, Yshai vs Damas, Miguel

Llamas Ruiz, Pablo vs (9) Gomez-Herrera, Carlos

(4) Molleker, Rudolf vs Sureshkumar, Manish

Barroso Campos, Alberto vs (11) Bobrov, Bogdan

(5) Krutykh, Oleksii vs (WC) Winter Lopez, Benjamin

Nijboer, Ryan vs (8) Heyman, Christopher

(6) Martin Tiffon, Pol vs (Alt) Donski, Alexander

(WC) Merida Aguilar, Daniel vs (12) Orlov, Vladyslav

Pista Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alberto Barroso Campos vs [11] Bogdan Bobrov

2. [WC] Daniel Merida Aguilar vs [12] Vladyslav Orlov

3. Pablo Llamas Ruiz vs [9] Carlos Gomez-Herrera (non prima ore: 14:00)

4. [1] Michael Geerts vs [WC] Pablo Martinez Gomez

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Rudolf Molleker vs Manish Sureshkumar

2. [6] Pol Martin Tiffon vs [Alt] Alexander Donski

3. Carlos Lopez Montagud vs [10] Jose Fco. Vidal Azorin (non prima ore: 14:00)

4. [PR] Inigo Cervantes vs [7] Martin Cuevas

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Nijboer vs [8] Christopher Heyman

2. [5] Oleksii Krutykh vs [WC] Benjamin Winter Lopez

3. [3] Yshai Oliel vs Miguel Damas (non prima ore: 14:00)

4. [2] Ulises Blanch vs [WC] Aaron Cohen