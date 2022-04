Intervento per Daniil Medvedev. Il russo stara fuori per 1-2 mesi. Rischia di non giocare sulla terra rossa

Daniil Medvedev ha annunciato a sorpresa un piccolo intervento chirurgico (ernia) e dovrà restare lontano dal circuito per almeno 1-2 mesi.

Rischia di non giocare interamente la stagione su terra rossa.

Dichiara il russo: “Ciao a tutti. Negli ultimi mesi ho giocato con una piccola ernia. Insieme alla mia squadra ho deciso di fare un piccolo intervento per risolvere il problema. Probabilmente sarò fuori per i prossimi 1-2 mesi e lavorerò duramente per tornare presto in campo. Grazie per tutto il sostegno.”

Medvedev dovrà difendere pochi punti da qui al termine del Roland Garros, in confronto ai suoi avversari diretti nel ranking mondiale questo è anche il motivo perchè si è operato in questo periodo della stagione.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 – 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.

