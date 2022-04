Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma di Venerdì 01 Aprile 2022

STADIUM – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Francisco Cerundolo vs [6] Casper Ruud

2. [1] Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs [4] Cori Gauff / Catherine McNally (non prima ore: 21:00)

3. [8] Hubert Hurkacz vs [14] Carlos Alcaraz OR Miomir Kecmanovic (non prima ore: 01:00)

4. [ALT] Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang vs [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva