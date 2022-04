Challenger Lugano, Marbella, Oeiras, St Brieuc e Pereira: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Luca Nardi e Alessandro Giannessi in semifinale dopo aver annullato match point. Out Zeppieri avanti per 6-1 5-1 e match point

Luca Nardi approda in semifinale nel torneo challenger di Lugano.

Il 18enne di Pesaro, n.297 ATP, entrato in tabellone come “alternate”, ha sconfitto nei quarti di finale lo svizzero Jerome Kym, 19enne di Rheinfelden, n. 1.025 ATP, passato anche lui attraverso le qualificazioni annullando anche un match point nel tiebreak del terzo set con il risultato di 46 63 76 (7).

In semifinale sfiderà Cedrik-Marcel Stebe classe 1990 e n.218 ATP.

Alessandro Giannessi ha staccato il pass per le semifinali del torneo challenger di Oeiras.

Il 31enne spezzino, n.174 ATP ed ottava testa di serie, si è aggiudicato con una straordinaria rimonta, 16 75 63 il punteggio dopo oltre due ore di lotta, il derby tricolore dei quarti contro Giulio Zeppieri, n.239 ATP. Il 20enne di Latina sul 61 5-1 è arrivato ad un punto dalla vittoria ma il ligure ha annullato il match-point con una volée di rovescio.

Giannessi ha infilato poi un parziale di otto game consecutivi che gli ha permesso non solo di aggiudicarsi il secondo set per 7-5 ma anche di partire con un break di vantaggio nella frazione decisiva (2-0). Zeppieri ha provato a rientrare (2-2) ma lo spezzino si è prodotto in un altro allugo salendo 5-2 ed archiviando po la pratica per 6-3 alla seconda chance utile.

Sabato Giannessi si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra il ceco Vit Kopriva, n.164 del ranking e settimo favorito del seeding, ed il portoghese Gastao Elias, n.198 ATP.

CHALLENGER Lugano (Svizzera) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

CHALLENGER Marbella (Spagna) – Quarti di Finale, terra battuta

Court 4 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

CHALLENGER Oeiras (Portogallo) – Quarti di Finale, terra battuta

Court 3 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 11:30 am)

CHALLENGER Saint Brieuc (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)



Cancha 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

Cancha 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

