Hubert Hurkacz supera Daniil Medvedev ed accede alle semifinali di Miami. Novak Djokovic n.1 del mondo per almeno un’altra settimana

Hubert Hurkacz si sta comportando in questo Miami Open 2022 per quello che è veramente: il campione in carica. Il polacco ha mostrato solidità nonostante alcuni momenti di pressione (non è stato efficace sulle palle break) ma ha battuto Daniil Medvedev nei quarti di finale con il risultato di 7-6(7), 6-3 conquistando le semifinali del torneo di Miami.

Incontenibile al servizio e aggressivo con il dritto, il polacco ha fatto correre il moscovita, che ha finito per essere completamente esausto in condizioni climatiche che lo hanno messo quasi ko nel secondo set.

Medvedev dovrà ora aspettare per riconquistare la prima posizione nella classifica ATP, che continuerà ad appartenere a Novak Djokovic per un’altra settimana.