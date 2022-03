Nick Kyrgios multato di 35 mila dollari per gli episodi di Miami

Nick Kyrgios, sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami in un incontro controverso, in cui ha preso di mira il Giudice di Sedia il brasiliano Carlos Bernades, ha appreso questo giovedì che è stato multato di 35.000 dollari in seguito a quanto accaduto nel match contro Jannik Sinner: 20.000 dollari per abusi verbali, 10.000 dollari per condotta antisportiva e altri 5.000 dollari per un’oscenità udibile.

Questa è la terza multa più grande nella carriera di Kyrgios, che ha accumulato più di 326.000 dollari in sanzioni, ma i 35.000 dollari di Miami sono solo un piccolo prezzo da pagare per i 155.000 dollari che si è già assicurato in questo torneo, dato che è in semifinale di doppio.