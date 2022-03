Francisco Cerundolo, prossimo avversario di Sinner: “Il ranking? Mi focalizzo sullo studio”

Francisco Cerundolo è il volto nuovo del Masters 1000 di Miami. Torneo che ha “spazzato” via la vecchia guardia, tanto che Medvedev con i suoi 26 anni è il più “anziano” giocatore approdato agli ottavi, insieme a Kyrgios. Cerundolo ha piazzato un filotto davvero notevole nel torneo: Griekspoor, Opelka, Monfils e Tiafoe. Davvero niente male per un classe ’98 che non aveva mai vinto un match sul duro sul tour maggiore. Il fratello di Juan Manuel farà un bel balzo nel ranking dopo questo torneo, anche se dovesse perdere stasera contro Jannik Sinner, ma a suo dire la classifica mondiale non è in cima ai suoi interessi.

“Probabilmente giocherò a Houston la prossima settimana. Per dopo, mi sono iscritto a un Challenger, non so se giocherò. Poi andrò in Europa e, a seconda della posizione in classifica che avrò, vedrò a quali tornei mi iscriverò. Il ranking è importante, ma non è tutto per me. Anche se continuerò a crescere nel tennis, ho deciso di continuare a studiare. Non mi dispiace il fatto di studiare a distanza. Voglio continuare e laurearmi per aver un futuro dopo il tennis“. Una scelta non da tutti, assai apprezzabile. Il primogenito dei fratelli Cerundolo sta studiando per ottenere una laurea a distanza in Management, Economia e Finanza presso l’Università Palermo a Buenos Aires. Ha già dimostrato di riuscire a gestire contemporaneamente la carriera tennistica e accademica: nella stessa settimana in cui ha sostenuto gli esami, ha vinto lo Split Open in Croazia.

È un ragazzo molto equilibrato Francisco, come dimostrano le altre parole rilasciate ai media del suo paese dopo la vittoria su Tiafoe.

“Ero molto arrabbiato e un po’ frustrato per le occasioni sprecate. Ma nel secondo set mi sono concentrato sul primo gioco di servizio, sapevo che dovevo continuare così per rimettermi a fuoco altrimenti l’altro sarebbe scappato via. E una volta che l’ho fatto, ho continuato a pensare solo a quel che stavo facendo bene isolandomi da tutto il resto. Semplicemente non avevo vinto il primo set sui dettagli”.

“Qua a Miami mi sento come a casa, è incredibile la quantità di latini che mi hanno sostenuto, ero negli Stati Uniti e avevo più tifo io di lui…”.

“Contro Sinner sarà molto difficile È uno dei primi 10. Mi sono allenato con lui, lo conosco meglio. È molto aggressivo, tira sulle linee e soffoca l’avversario con un pressing fortissimo. Dovrò giocare come ho fatto finora, imporre il mio gioco altrimenti non avrò chance, continuare a lottare ma anche divertirmi, se sarò troppo teso per il risultato, giocherò sotto alle mie possibilità. È già un premio essere ai quarti di finale, me lo godrò al massimo, e la pressione sarà su di lui“.

Jannik stasera è ampiamente favorito, ma non deve sottovalutare Cerundolo che sta giocando il miglior tennis in carriera e non avrà niente da perdere.

Marco Mazzoni