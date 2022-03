WTA 125 Marbella: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Martina Trevisan (LIVE)

WTA 125 Marbella – 2° Turno – terra rossa

Il match deve ancora iniziare

2. (1) Danka Kovinicvs Elina Avanesyan

4. Tamara Korpatsch vs (4) Arantxa Rus



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 12:00

(6) Panna Udvardy vs Nastasja Schunk Inizio 11:00



Il match deve ancora iniziare

3. Anna-Lena Friedsam vs (7) Martina Trevisan



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Katarzyna Piter/ Kimberley Zimmermannvs [2] Irina Bara/ Ekaterine Gorgodze

Court 8 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

3. Kaitlyn Christian / Yana Sizikova vs [WC] Rebeka Masarova / Panna Udvardy (non prima ore: After Suitable Rest NB 3:00 PM)



Il match deve ancora iniziare