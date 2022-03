Challenger Lugano, Marbella, Oeiras, St Brieuc e Pereira: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Lugano (Svizzera) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Jerome Kymvs Pavel Kotov

2. [4] Pierre-Hugues Herbert vs Filip Horansky



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Otto Virtanen vs [Alt] Marius Copil



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Luca Margaroli / Lucas Miedler vs Yunseong Chung / Georgii Kravchenko (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Marc-Andrea Huesler vs [5] Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Kacper Zukvs Cedrik-Marcel Stebe

2. Mirza Basic vs [3] Mats Moraing



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Luca Nardi vs [Q] Aldin Setkic (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Mattia Bellucci / Remy Bertola vs [2] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Hunter Reese / Sem Verbeek vs Aldin Setkic / Khumoyun Sultanov



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Marbella (Spagna) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Pablo Andujarvs Yannick Hanfmann

3. [5] Roberto Carballes Baena vs Federico Gaio



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. Norbert Gombos vs [4] Jiri Vesely (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elias Ymer vs Chun-hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

2. Jonny O’Mara / Ken Skupski vs Carlos Taberner / Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Roman Jebavy / Philipp Oswald vs Nikola Milojevic / Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [WC] Carlos Gomez-Herrera / Mario Vilella Martinez



Il match deve ancora iniziare

3. Pablo Andujar / Stan Wawrinka vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Rafael Matos / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Alexander Shevchenko / Petros Tsitsipas vs Sergio Martos Gornes / Artem Sitak (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Oeiras (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Thiago Monteirovs Timofey Skatov

2. Dimitar Kuzmanov vs [6] Nuno Borges (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Giulio Zeppieri vs [3] Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Ergi Kirkin / Alex Rybakov vs [2] Nuno Borges / Francisco Cabral (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Marco Bortolotti/ Arjun Kadhevs Sanjar Fayziev/ Markos Kalovelonis

2. [8] Alessandro Giannessi vs [Alt] Riccardo Bonadio (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Gastao Elias / Pedro Sousa vs [4] Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert



Il match deve ancora iniziare

4. Lorenzo Giustino / Dimitar Kuzmanov vs [WC] Jaime Faria / Luis Faria (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Oeiras 1 Noah Rubin Noah Rubin 0 4 6 3 Daniel Michalski • Daniel Michalski 0 6 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Michalski 3-1 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Rubin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Michalski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Rubin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Michalski 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 N. Rubin 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Rubin 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Michalski 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Rubin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Noah Rubinvs [SE] Daniel Michalski1T

2. Vit Kopriva / Adam Pavlasek vs Dragos Nicolae Madaras / Daniel Michalski (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Zdenek Kolar / Andrea Vavassori vs [WC] Fabio Coelho / Goncalo Falcao



Il match deve ancora iniziare

4. Martin Cuevas / Luciano Darderi vs Dmitry Popko / Timofey Skatov (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Saint Brieuc (Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)



Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Harold Mayotvs [Q] Alastair Gray

2. Illya Marchenko vs [5] Jack Draper (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Tristan Lamasine vs [2] Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

4. Ryan Peniston vs [8] Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Gilles Simon vs Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [LL] Benjamin Hassan vs Hiroki Moriya



Il match deve ancora iniziare

COURT MARC GICQUEL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Neil Oberleitner / David Pichler vs Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Ricardas Berankis vs Go Soeda (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Zizou Bergs vs Tobias Kamke



Il match deve ancora iniziare

4. Zvonimir Babic / Alexander Donski vs Quentin Folliot / Maxime Janvier



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Jonathan Eysseric / Robin Haase vs [WC] Evan Furness / Quentin Gueydan



Il match deve ancora iniziare

6. Theo Arribage / Harold Mayot vs [WC] Arthur Bouquier / Martin Breysach



Il match deve ancora iniziare

7. Mats Hermans / Mikael Torpegaard vs [3] Marek Gengel / Michail Pervolarakis



Il match deve ancora iniziare

In attesa….