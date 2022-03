Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma di Mercoledì 30 Marzo 2022. Ritorna subito in campo Jannik Sinner

STADIUM – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Paula Badosa vs [16] Jessica Pegula

2. [9] Jannik[ Sinner vs Francisco Cerundolo OR [28] Frances Tiafoe (non prima ore: 21:00)

3. [28] Petra Kvitova vs [2] Iga Swiatek (non prima ore: 01:00)

4. [6] Casper Ruud vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 03:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs [ALT] Magda Linette / Sara Sorribes Tormo

2. [4] Cori Gauff / Catherine McNally vs [OSE] Alizé Cornet / Jil Teichmann

3. [WC] Hubert Hurkacz / John Isner vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 20:00)