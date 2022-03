Kyrgios ha insultato Carlos Bernardes alla fine del controverso incontro con Sinner (Video)

Nick Kyrgios è stato eliminato da Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, in un match che è stato chiaramente segnato da ciò che è successo nel tie-break del primo set. L’australiano ha perso la testa con Carlos Bernardes e ha finito per prendere sia un penalty point che una penalty game, iniziando il secondo set con un break automatico. Il fatto è che il problema non si è fermato lì.

Alla fine del match, Kyrgios si è congratulato con Sinner, mostrando sportività verso l’azzurro – che è sempre rimasto ai margini di tutte le polemiche – ma ha avuto parole dure verso l’arbitro brasiliano. “Ritardato mentale del c…”, ha detto Kyrgios in direzione di Bernardes. Resta ora da vedere se ci saranno provvedimenti da parte dell’ATP.