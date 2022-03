Rafa, Carlitos e lo sbocciare delle grandi speranze

Qualche settimana fa, in occasione dell’eliminatoria di coppa Davis Spagna-Romania, è stato organizzato un omaggio per il recentemente scomparso Manolo Santana, il profeta del tennis spagnolo, il Pietrangeli iberico tanto per intenderci. Non a caso Nicola, suo rivale ma anche grande amico, era presente sui campi del lussuoso Hotel Puente Romano di Marbella, insieme a Borg, Kodes, Tiriac e alcuni ex giocatori spagnoli di spicco, a cominciare da Alex Corretja che, con le sue notevoli capacità comunicative, ha svolto il ruolo di maestro di cerimonia. Ma, allineati sul centrale, c’erano anche Albert Costa, Nico Almagro, Pato Clavet, José López-Maeso, Anabel Medina, accompagnati, anche se solo in collegamento esterno, da Nadal, oltre che da Federer, Djokovic e Laver. Ho provato, per gioco, a pensare di allineare sullo stesso campo tutte le coppe che questi grandi campioni hanno vinto, convincendomi di non avere spazio sufficiente a disposizione. Numeri da capogiro. Che storia straordinaria, che tradizione incredibile e che progressione constante quella del tennis spagnolo, sia in ambito maschile che femminile. Innumerevoli trionfi su tutte le superfici e in tutti i continenti, fra Slam, Davis, Fed Cup (ora Billie Jean King Cup), Olimpiadi, con poltrone riservate stabilmente fra i top ten e diversi numeri uno. Il tutto, in fondo, in poco più di mezzo secolo e poche generazioni: dal 1961, anno in cui Santana vinse il suo primo Roland Garros (in finale con Pietrangeli) fino alla sorprendente vittoria di Nadal in Australia di quest’anno.

Come pesa Nadal! Per chi se lo trova dall’altra parte della rete, ma soprattutto per i ragazzini che prendono una racchetta in mano e sognano di diventare campioni. Corretja, vincitore di Gstaad in tre occasioni, fu invitato qualche anno fa con tutti gli onori dagli organizzatori del torneo e una delle sue figlie gli disse, con un tono a metà fra il rimprovero e la commiserazione “Ma l’hai vinto solo tre volte? Guarda quante volte Rafa ha vinto il Roland Garros!”. Ecco, infatti. Ogni paragone con Nadal è un paragone fra galassie che non entreranno mai in collisione, ma che può creare collisioni psicologiche non da poco. Tutti conosciamo i casi di giovani spagnoli promettenti schiacciati (anche) dal peso dell’etichetta di “nuovi Nadal”: forse il più eclatante è quello di Carlos Boluda, un vero mattatore a livello giovanile, che l’anno scorso, a 27 anni e con un best ranking al 254, ha deciso di ritirarsi chiosando la sua scelta come “una liberazione”. Per quanto non manchino mai ottimi professionisti spagnoli nel circuito, lo spauracchio del Day After, di quello che succederà dopo il ritiro del campione di Manacor, lasciava fino a poco tempo fa intravedere presagi poco rassicuranti, se non addirittura un tramonto simile a quello di grandi scuole che avevano in passato dominato il circuito, come quella australiana o quella americana. E poi è apparso Carlitos.

Vivo da tanti anni in Spagna e mi hanno chiesto se l’apparizione di Nadal e quella di Alcaraz sulle scene tennistiche abbiano delle similitudini; se c’è stata maggiore aspettativa in un caso o nell’altro; se entrambi sono stati investiti fin dall’inizio del ruolo messianico di predestinati. Direi che lo sbocciare di questi due talenti così precoci si è svolto in contesti diversi. Ho raccontato in altre occasioni che ho avuto la fortuna di assistere, un po’ per caso, al debutto a livello professionistico di un Nadal appena quindicenne. Parliamo di vent’anni fa, nell’edizione 2001 del Challenger di Siviglia. Dopo aver passato il primo turno contro il modesto Israel Matos, gli tocca la testa di serie numero due (poi vincitore del torneo) Stefano Galvani. Un campo secondario, con pochi posti a sedere, ma ricordo bene una folla di curiosi assiepata per vedere questo promettente ragazzino già bardato con il terribile look “canotta & pinocchietto” e con un atteggiamento a metà strada fra l’arroganza e il timore reverenziale. Fra gli addetti ai lavori si parlava da tempo di questo nuovo talento che si stava affacciando, ma le aspettative, e pertanto le pressioni, erano più sfumate. L’asticella che Rafa sognava di saltare era infatti alta, molto alta, ma non inaccessibile: lo avevano preceduto diverse generazioni di grandi campioni, vincitori di Slam (Santana, Orantes, Gimeno, Bruguera, Moyà, Costa e Ferrero), del Master (Corretja), perfino due recenti numeri uno del mondo (Moyá e Ferrero), ma ci si muoveva in una dimensione tutto sommato umana. Per i possibili rincalzi di Nadal l’asticella pare invece insormontabile e può intimidire chiunque. Poi va tenuto presente che vent’anni fa non esisteva la cassa di risonanza delle reti sociali, che possono trasformarsi in un ring capace di beatificare o di crocifiggere chiunque. Il nome di Carlos Alcaraz ha da tempo inondato non solo i media specializzati ma anche i social dove, come sappiamo, pullulano presunti esperti, profeti, coach, tecnici, psicologi, storici, e dove un sano confronto fra due giocatori di diverse generazioni può trasformarsi in una guerra senza quartiere. Anche per i più cauti sembra infatti inevitabile paragonare, riesumare il palmarés di Rafa a livello infantile e giovanile per contrastarlo con quello di Carlos, elaborare statistiche di precocità, stabilire confronti tecnici e tattici, preconizzare vittorie e record da battere. Il tutto si può tradurre in un incremento della pressione.

Anche per questo la recente semifinale di Indian Wells aveva un peso specifico particolare, quello di un possibile passaggio di consegne, di una sfida ghiottissima per i giornalisti di mezzo mondo, che hanno contribuito a caricarla di toni epici, come se un unico match fosse un duello a via o morte, sufficiente a cambiare il corso della storia. L’incontro è stato avvincente, oltretutto giocato in condizioni estreme per via del vento, ma quello che ho maggiormente ammirato è proprio il fatto che entrambi i giocatori hanno saputo sovrapporsi a questa pressione mediatica. Due teste assolutamente privilegiate. Scendere in campo pensando di battere la Storia e non chi c’è dall’altra parte della rete è quasi una garanzia di sconfitta, come probabilmente è successo a Djokovic l’anno scorso nella finale degli Us Open.

Pur se diversi tennisticamente, Nadal e Alcaraz sono accomunati proprio da una solidità personale eccezionale, in grandissima parte dovuta all’ambiente in cui sono cresciuti e all’educazione che hanno ricevuto. Sono dei tori in campo, ma emanano quella sorta di umiltà e buon senso che forse trasmette l’origine provinciale, potenziata dalla sobrietà di un’educazione basata su valori ben saldi. Le famiglie di entrambi hanno il grande merito di aver saputo occupare il loro posto con intelligenza e rispetto, senza interferenze inopportune, risolvendo nel migliore dei modi lo spinoso triangolo giocatore-coach-genitori. È da apprezzare in particolare nel caso di Alcaraz, perché suo padre, nonostante sia stato un giocatore professionista (anche se modesto) e sia direttore di una scuola tennis, non ha ceduto alla facile tentazione di voler plasmare il campione in casa, ma ha saputo mettersi da parte quando Juan Carlos Ferrero ha cominciato ad occuparsi della crescita di suo figlio. Per la cronaca: Ferrero, che è una persona umana e sensibile, fu colpito (lo ha raccontato recentemente il suo ex coach Antonio Martínez Cascales) oltre che dalle potenzialità tennistiche, dalle qualità personali del piccolo Carlos, tanto da puntare tutto su di lui, declinando le prestigiose offerte di collaborazione di giocatori come Thiem o Tsitsipas.

Piedi per terra e buon senso insieme a lavoro duro e ambizione sono ottimi pilastri su cui costruire una carriera, come ha dimostrato Rafa e come sta dimostrando Carlos, anzi …Carlitos. In una recente intervista su Men’s Health (il canto delle sirene extratennistiche raggiunge chiunque…), oltre a mostrare il fisico che ha scolpito in dure sessioni di allenamento, ha infatti detto di preferire il diminutivo con cui lo chiamano da sempre: “Voglio che quelli che mi conoscono continuino a chiamarmi Carlitos, perché è come mi hanno sempre chiamato. Non voglio che, di colpo, perché sono cresciuto o perché faccio il tennista, mi chiamino Carlos. Voglio che continuino a vedermi come il ragazzino che sono sempre stato”. A questa semplicità, che mi auguro non si intacchi con il tempo, bisogna aggiungere un’incontenibile fame di vittoria, tanto che Ferrero su Mundo Deportivo ha detto di lui che “quando sente l’odore del sangue è come uno squalo”. È probabilmente impossibile uguagliare i risultati di Nadal, ma è possibile ispirarsi a quella che sarà la sua più preziosa eredità, quel connubio di umiltà e ambizione che hanno contribuito a renderlo uno dei più grandi sportivi della storia.

Paolo Silvestri