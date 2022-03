Carlos Alcaraz continua il suo cammino. Elimina Cilic ed ottavi di finale a Miami per lui

Carlos Alcaraz, continua ad apparire, ad ogni partita, sempre più solido in cima alla classifica mondiale. Questo lunedì, il tennista di Murcia, classificato 16° al mondo, si è qualificato per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, dando continuità all’incredibile momento di forma che sta attraversando. Alcaraz ora ha conquistato 14 dei suoi 16 incontri giocati nel 2022.

In un match di terzo turno che poteva essere insidioso, Alcaraz ha sconfitto il croato Marin Cilic, 23° ATP ed ex top 3, per 6-4 6-4, in un match in cui ha fatto la differenza un break in ogni set, mostrando la fiducia di qualcuno con più esperienza di quella che ha effettivamente alle spalle.

Agli ottavi di finale, Carlos sfiderà il vincitore del match che vedrà impegnati Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur.