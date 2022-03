Omar Giacalone wild card per le Pre Quali di Roma

Omar Giacalone al Ct Polimeni Reggio Calabria ha vinto la prova del Circuito Open Bnl “road to Foro Italico” guadagnando così una wild card per le prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia in programma a maggio.

Giacalone in finale ha battuto 6-2 6-7 7-5 il romano Niccolò Catini dopo due ore e 40 minuti di lotta punto su punto.

Da segnalare la vittoria agli ottavi contro il talentuoso giovane palermitano Federico Cinà di cui si parla un gran bene.

Il trentenne mazarese tornerà sui campi del Foro Italico a distanza di tre anni dall’ultima volta. Al momento, sono due i siciliani al via nelle prequalificazioni. Oltre a Giacalone ci sarà anche il licatese Luca Potenza vincitore dell’Open Bnl al Ct Cagliari.