Combined Miami: I risultati con il dettaglio del Day 8. In campo Lucia Bronzetti per i colori italiani in singolare

Masters 1000 Miami e WTA 1000 Miami (USA) – 3° Turno M – Ottavi di Finale F, cemento

STADIUM – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Daniil Medvedev vs Pedro Martinez



Il match deve ancora iniziare

2. Alison Riske vs Naomi Osaka (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [14] Cori Gauff vs [2] Iga Swiatek



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Stefanos Tsitsipas vs [25] Alex de Minaur (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Paula Badosa vs [WC] Linda Fruhvirtova (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Danielle Collins vs [8] Ons Jabeur



Il match deve ancora iniziare

2. [29] Aslan Karatsev vs [8] Hubert Hurkacz



Il match deve ancora iniziare

3. [21] Marin Cilic vs [14] Carlos Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

4. [11] Taylor Fritz vs Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

5. [28] Petra Kvitova vs [21] Veronika Kudermetova (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daria Saville vs [LL] Lucia Bronzetti



Il match deve ancora iniziare

2. Lloyd Harris vs [Q] Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare

3. Aliaksandra Sasnovich vs [22] Belinda Bencic



Il match deve ancora iniziare

4. Sebastian Korda vs Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

5. [16] Jessica Pegula vs Anhelina Kalinina



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jenson Brooksby vs [15] Roberto Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

2. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Ivan Dodig / Marcelo Melo



Il match deve ancora iniziare

3. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs [DA SR] Kirsten Flipkens / Sania Mirza



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos vs [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

3. Alicja Rosolska / Erin Routliffe vs Asia Muhammad / Ena Shibahara



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Cori Gauff / Catherine McNally vs Alexa Guarachi / Yifan Xu (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare