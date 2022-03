L’incredibile punto vinto da Sinner nell’ultimo game (Video)

Jannik Sinner ha vinto un match importantissimo ieri notte contro Carreno Busta. Pur giocando così così, in rimonta, annullando 5 match point. Nell’ultimo game della partita, ecco il punto rocambolesco vinto dall’azzurro che ha incendiato il pubblico di Miami e pure i social. Che cuore e che testa Jannik!

SINNER WINNER

After an incredible match, @janniksin wins in Miami against Carreno Busta 5-7, 7-5, 7-5 @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/juUIKaf5M2

— ATP Tour (@atptour) March 28, 2022