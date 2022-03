Emma Raducanu contro le critiche: “Ogni giorno mi alleno per 5-6 ore e sono al club 12 ore al giorno”

Se ci concentriamo sui freddi numeri, Emma Raducanu ha un record di quattro vittorie e otto sconfitte da quando ha vinto gli US Open nel settembre scorso. Quattro vittorie negli ultimi sei mesi, la metà delle sponsorizzazioni che ha raccolto. Questo è precisamente uno dei fatti per cui la giocatrice britannica è più criticata, e ha finito per difendersi con la stampa dopo il suo ultimo match al Miami Open.

“Forse sui social media mi vedete solo firmare questo o quell’accordo, ma sento che è una realtà abbastanza fuorviante. Ogni giorno mi alleno per 5-6 ore e sono al club 12 ore al giorno. Per le persone che mi dicono che non sono concentrata sul tennis è ingiusto definirmi così, ma è qualcosa che ho imparato a capire e sono diventata insensibile al rumore esterno”.