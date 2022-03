Prequalificazioni agli Internazionali BNL di Roma in svolgimento al Circolo Tennis di Maglie: Ecco i finalisti.

Terminano nel pomeriggio di domenica 27, con le finali di singolare femminile e maschile, le prequalificazioni agli Internazionali BNL di Roma in svolgimento al Circolo Tennis di Maglie.

Accedono alle finali Emma Lioi (2.5), che in semifinale ha superato Francesca Dell’Edera (2.5) per 6-3 6-1, e Costanza Traversi (2.2), che ha superato Francesca Rescaldani (2.5) per 6-1 6-3. Nel maschile accedono Tommaso Gabrieli (2.1), che in semifinale ha superato Alessandro Bellifemmine (2.2) per 7-5 6-0, e Alessandro Pecci (2.3), che ha superato Luca Tomasetto per 6-2 6-0.

Per il tabellone di terza categoria maschile sarà finale tra Alfonso Costamagna (3.2) e il vincitore tra Gabriele Nardelli (3.1) e Antonio Degiovanni (3.2).

Per le finali disputate sabato, nel tabellone di terza categoria femminile vittoria di Alessia Scanga (3.1) su Rebecca Di Giovannantonio (3.1) per 6-3 6-4.

Incontri spettacolo sono state le finale di doppio del tabellone Open. Nel femminile è stata vinta dalla coppia Benedetta Davato (2.8) e Iryna Buriachok (2.8) che ha superato al tiebreak la coppia Anastasia Piangerelli (2.4) e Maria Andrea Artimedi (2.4) per 6-0 5-7 10-8.

Nel maschile la coppia Giuseppe La Vela (2.2) con Davide Pontoglio (2.3) ha superato la coppia Luca Tomasetto (2.1) con Tommaso Roggiero (2.2) in un match, dove si è visto un gioco con scambi intensi e veloci, terminato 7-6(3) 7-5 a dimostrare il perfetto equilibrio di forze in campo.

Le coppie vincitrici hanno così staccato il biglietto per le qualificazioni del Foro Italico. Le finali di domenica stabiliranno chi andrà a Roma per i tabelloni di singolare.