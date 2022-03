Da Miami: Carlos Alcaraz senza problemi. JJ Wolf mette a segno un vincente con la sinistra (Video)

Carlos Alcaraz, appena 18 anni, continua ad aggiungere nuove esperienze mentre sembra che sia nel circuito da decenni. Solo una settimana dopo aver perso uno dei migliori incontri del 2022, contro Rafael Nadal nelle semifinali di Indian Wells, il giovane spagnolo ha esordito questo sabato con una vittoria facile e convincente ed è approdato al terzo turno del Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione. È la prima vittoria della carriera di Carlitos a Miami e la 13a in 15 incontri nel 2022.

In una partita che lasciava delle insidie considerando la valenza dell’avversario, Alcaraz, 16 ° nel ranking ATP, ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics, 55 ° nel ranking mondiale e semifinalista a Wimbledon nel 2021, con il risultato di 6-3 e 6-2, in una partita risolta in poco più di un’ora, controllata dall’inizio alla fine.

JJ Wolf non è andato via con una vittoria su Stefanos Tsitsipas nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, qualcosa che era, naturalmente, il grande obiettivo dell’americano. Ma la verità è che JJ ha portato a casa una specie di premio di consolazione. Può sembrare strano, ma quello che è certo è che Wolf ha “sparato” uno dei migliori punti della settimana, firmando un vincente assurdo.

La descrizione del colpo, a prima vista, non sembra niente di straordinario. È un colpo vincente di diritto. Il problema è che JJ Wolf è destro e ha sparato questo incredibile vincente con la mano sinistra! Bisogna vederlo per capire la reazione esplosiva dell’americano, che ha lasciato la folla in visibilio con uno dei colpi dell’anno.